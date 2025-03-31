Откройте недооценённые регионы России: 5 мест, которые вас удивят

Россияне привыкли ехать отдыхать и знакомиться с достопримечательностями больших центральных городов страны. Так, Москва, Петербург и Казань — отличные города, где обязательно нужно побывать. Однако мало кто едет в Кызыл и Анадырь, а зря.
Да, туризм там развит хуже. Президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov. story Владимир Виноградов назвал пять самых недооценённых регионов нашей страны.
Достопримечательности: загадочное плато Маньпупунёр, чьи каменные великаны поражают необычной формой и спорным происхождением. Славится эта республика и самобытными традициями: путешественника почти наверняка пригласят в дом и угостят аутентичными блюдами. Любителям активного отдыха Коми понравится сплавами по чистейшим северным рекам, пешим маршрутам по Уральским горам и наблюдениями за дикой природой.
Её бескрайние степи дарят ощущение уединения и свободы. Также там есть Золотая обитель Будды Шакьямуни, крупнейший буддийский храм в Европе и Золотые ворота Алтн Босх, пройдя через которые можно обрести духовную чистоту.
Виноградов рекомендует добираться до Элисты из Москвы прямым рейсом всего за три часа, а остановиться в традиционных кибитках или современных глэмпингах.
Ее поселения помогут познакомиться с образом жизни народов, которые много веков выживают в экстремальных условиях. Национальный парк "Берингия" удивит вас богатством северной фауны, а остров Врангеля стал последним пристанищем мамонтов, сейчас там живет много белых медведей, пишет "Чемпионат".
Из местных деликатесов эксперт советует попробовать мясо моржа и строганину из оленины или рыбы.
Она покорит туристов легендарным Медвежьим озером, воды которого по составу напоминают знаменитое Мёртвое море. Еще там есть старинный величественный Далматовский монастырь со святым источником. Загородом же простираются бескрайние уральские степи.
Это сердце шаманской Сибири. В столице республики — Кызыле даже есть монумент, обозначающий географический центр Азии, а неподалеку расположена уникальная Убсунурская котловина, включённая в список ЮНЕСКО.
В этом регионе есть и пустыни, и горные леса, и степи. Тыва славится древними шаманскими ритуалами, а её традиционное горловое пение — одно из самых необычных культурных явлений.
Тыва́ или Тува́, официальное название — Респу́блика Тыва́ или Респу́блика Тува́ (тув. Тыва Республика; Тыва), — субъект Российской Федерации, республика в её составе.
Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.