Туристы нашли способ сделать поездку в Венецию вдвое дешевле — рассказываем как

Если вы мечтаете о путешествии в Венецию, но не хотите переплачивать за отель и мучиться с чемоданами на переполненных вапоретто, у нас есть отличное решение. Местре — небольшой город на материке всего в 10 километрах от Венеции, который предлагает комфортное проживание, удобную транспортную доступность и более спокойную атмосферу.

Фото: www.goodfreephotos.com by Federico Beccari, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Венеция

Как добраться в Венецию из Местре

Поездка из Местре в Венецию занимает всего 10 минут на региональном поезде. Билет стоит около 1,60 доллара, а конечная остановка — вокзал Санта-Лючия.

Также можно воспользоваться автобусами и трамваями, которые довезут до Пьяццале Рома — главного транспортного узла Венеции.

Стоимость проезда в автобусе — около 10 долларов за 75-минутный билет, а разовая поездка на вапоретто обойдётся примерно в 2 доллара.

Чем заняться в Местре

Хотя в Местре нет венецианских каналов, он предлагает немало интересных мест:

Площадь Ферретто — оживлённый центр города с кафе, ресторанами и магазинами.

Форте-Марджера — старинный военный форт XIX века, который превратился в культурный центр с выставками и уютными зелёными зонами.

Парк Сан-Джулиано — один из крупнейших городских парков Европы с потрясающим видом на Венецию.

Музей M9 — современный мультимедийный музей, рассказывающий об истории Италии XX века. Входной билет стоит около 11 долларов.

Где поесть и остановиться

Местре предлагает вкусную кухню по более доступным ценам, чем в Венеции:

All’Ombra del Gabbiano — ресторан с мишленовской отметкой и интересным меню (основные блюда около 18 долларов).

Hostaria Vite Rossa — уютная таверна с традиционными венецианскими чикетти (цены от 3 долларов за порцию).

Для проживания можно выбрать Delfino Venezia Mestre (от 107 долларов за ночь) или бюджетный Anda Venice Hostel, где место в общем номере обойдётся в 23,50 долларов.

Уточнения

Вене́ция (итал. Venezia МФА: , вен. Venèsia) — город на северо-востоке Италии. Административный центр области Венеция и одноимённой территориальной единицы, приравненной к провинции. Покровителем города считается апостол Марк, евангелист, чьи предполагаемые мощи хранятся здесь же в Соборе Св. Марка, в связи с чем в город всегда приезжало много паломников-христиан со всего мира.

