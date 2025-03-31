Туристы нашли способ сделать поездку в Венецию вдвое дешевле — рассказываем как

Если вы мечтаете о путешествии в Венецию, но не хотите переплачивать за отель и мучиться с чемоданами на переполненных вапоретто, у нас есть отличное решение. Местре — небольшой город на материке всего в 10 километрах от Венеции, который предлагает комфортное проживание, удобную транспортную доступность и более спокойную атмосферу.
Поездка из Местре в Венецию занимает всего 10 минут на региональном поезде. Билет стоит около 1,60 доллара, а конечная остановка — вокзал Санта-Лючия.
Также можно воспользоваться автобусами и трамваями, которые довезут до Пьяццале Рома — главного транспортного узла Венеции.
Стоимость проезда в автобусе — около 10 долларов за 75-минутный билет, а разовая поездка на вапоретто обойдётся примерно в 2 доллара.
Хотя в Местре нет венецианских каналов, он предлагает немало интересных мест:
Местре предлагает вкусную кухню по более доступным ценам, чем в Венеции:
Вене́ция (итал. Venezia МФА: , вен. Venèsia) — город на северо-востоке Италии. Административный центр области Венеция и одноимённой территориальной единицы, приравненной к провинции. Покровителем города считается апостол Марк, евангелист, чьи предполагаемые мощи хранятся здесь же в Соборе Св. Марка, в связи с чем в город всегда приезжало много паломников-христиан со всего мира.
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