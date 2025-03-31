Поездом в неизведанное: что ждёт смельчаков, отправившихся в Северную Корею

Путешествие в Северную Корею становится доступнее: авиакомпания Air Koryo добавляет новый рейс Владивосток — Пхеньян по средам. Теперь полёты будут выполняться трижды в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. Перелёты осуществляют на самолётах Ту-204.
Однако купить билет на такой рейс отдельно нельзя — они продаются только в составе туристических пакетов, включающих проживание и экскурсии. Стоимость туров начинается от $1000 с человека при групповом бронировании.
С 8 мая появится ещё один способ добраться в КНДР: запускается прямое железнодорожное сообщение между Владивостоком и северокорейским городом Расон. Этот маршрут также доступен исключительно в рамках организованных туров.
Пакетное предложение на 5 дней / 4 ночи включает:
Стоимость путешествия — около 57 000 рублей за человека.
Оба варианта рассчитаны на туристов, желающих посетить Северную Корею в рамках официальных групповых поездок. Самолёт — быстрый, но дороже.
Поездка на поезде займёт больше времени, но позволит насладиться видами и плавным переходом границы.
Air Koryo (ранее Chosŏn Minhang, кор. 조선민항) — государственная национальная авиакомпания КНДР, расположена в Международном аэропорту Сунан в Пхеньяне.. Обслуживает международные, внутренние и чартерные рейсы.
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