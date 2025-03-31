Поездом в неизведанное: что ждёт смельчаков, отправившихся в Северную Корею

1:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешествие в Северную Корею становится доступнее: авиакомпания Air Koryo добавляет новый рейс Владивосток — Пхеньян по средам. Теперь полёты будут выполняться трижды в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. Перелёты осуществляют на самолётах Ту-204.

Фото: commons.wikimedia.org by Roman Harak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Северная Корея, Расон

Однако купить билет на такой рейс отдельно нельзя — они продаются только в составе туристических пакетов, включающих проживание и экскурсии. Стоимость туров начинается от $1000 с человека при групповом бронировании.

Прямой поезд во Владивосток

С 8 мая появится ещё один способ добраться в КНДР: запускается прямое железнодорожное сообщение между Владивостоком и северокорейским городом Расон. Этот маршрут также доступен исключительно в рамках организованных туров.

Пакетное предложение на 5 дней / 4 ночи включает:

Билеты на поезд,

Трансферы,

Проживание с питанием,

Экскурсии.

Стоимость путешествия — около 57 000 рублей за человека.

Что выбрать: самолёт или поезд?

Оба варианта рассчитаны на туристов, желающих посетить Северную Корею в рамках официальных групповых поездок. Самолёт — быстрый, но дороже.

Поездка на поезде займёт больше времени, но позволит насладиться видами и плавным переходом границы.

Уточнения

Air Koryo (ранее Chosŏn Minhang, кор. 조선민항) — государственная национальная авиакомпания КНДР, расположена в Международном аэропорту Сунан в Пхеньяне.. Обслуживает международные, внутренние и чартерные рейсы.



