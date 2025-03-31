Топ-5 терм Тосканы, куда стоит поехать этой весной

С наступлением весны тосканы термы - идеальный вариант для отдыха, расслабления и перезагрузки. Этот регион Италии славится горячими источниками, великолепной природой и первоклассными спа-центрами. Но как выбрать лучшее место для дня в терме?
Вот лучшие термальные курорты Тосканы, которые подарят незабываемые впечатления.
Один из самых известных термальных комплексов Италии. Здесь есть:
Бесплатные природные бассейны с бирюзовой водой под открытым небом.
Спа-комплекс с процедурами и маршрутами для релаксации.
Природный парк и старинный город Сатурния для культурного отдыха.
Где: Маремма, юг Тосканы.
Находятся между живописными долинами Валь-д'Орча и Вальдикьяна. Здесь можно попробовать:
Бассейны Pischine Theia — горячие источники под открытым небом.
Sensorial Terme — комплекс с ароматерапией, цветотерапией и водными процедурами.
Оздоровительные воды с кальцием, сульфатами и бикарбонатами.
Где: Кьянчано-Терме, юг Тосканы.
Уникальный термальный городок, который буквально построен вокруг горячего источника.
Старинный бассейн прямо на главной площади.
Атмосфера Средневековья — узкие улочки, винные лавки, уютные рестораны.
Близость к знаменитым деревням Валь-д'Орча.
Где: Южная Тоскана, близ Сан-Куирико-д'Орча.
Расположены среди сказочных пейзажей Кьянти и Крете-Сенези.
Два спа-комплекса: Terme San Giovanni и Antica Querciolaia.
Горячие сернистые воды, полезные для кожи и дыхательной системы.
Недалеко — Аббатство Монте-Оливето-Маджоре, где можно насладиться искусством и природой.
Где: Раполано-Терме, провинция Сиена.
Отличное место для тех, кто ищет спокойствие и традиционную атмосферу.
Оздоровительные процедуры и расслабляющие маршруты.
Близость к Пизе и Вольтерре — можно совместить с экскурсией.
Отличная кухня — можно попробовать местные тосканские деликатесы.
Где: Кашиана-Терме, рядом с Пизой.
Тоска́на (итал. Toscana, лат. T(h)uscia, лат. Etruria, Тирренция = Τυρρηνία) — область (регион — итал. regione) в центре Италии площадью 22 994 км².
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