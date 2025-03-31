Топ-5 терм Тосканы, куда стоит поехать этой весной

2:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

С наступлением весны тосканы термы - идеальный вариант для отдыха, расслабления и перезагрузки. Этот регион Италии славится горячими источниками, великолепной природой и первоклассными спа-центрами. Но как выбрать лучшее место для дня в терме?

Фото: commons.wikimedia.org by Assianir, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Термальная вода в природном парке Мулини в Баньо-Виньони, Италия

Вот лучшие термальные курорты Тосканы, которые подарят незабываемые впечатления.

Куда поехать в термы Тосканы?

1. Терме Сатурнии

Один из самых известных термальных комплексов Италии. Здесь есть:

Бесплатные природные бассейны с бирюзовой водой под открытым небом.

Спа-комплекс с процедурами и маршрутами для релаксации.

Природный парк и старинный город Сатурния для культурного отдыха.

Где: Маремма, юг Тосканы.

2. Терме ди Кьянчано

Находятся между живописными долинами Валь-д'Орча и Вальдикьяна. Здесь можно попробовать:

Бассейны Pischine Theia — горячие источники под открытым небом.

Sensorial Terme — комплекс с ароматерапией, цветотерапией и водными процедурами.

Оздоровительные воды с кальцием, сульфатами и бикарбонатами.

Где: Кьянчано-Терме, юг Тосканы.

3. Баньо-Виньони

Уникальный термальный городок, который буквально построен вокруг горячего источника.

Старинный бассейн прямо на главной площади.

Атмосфера Средневековья — узкие улочки, винные лавки, уютные рестораны.

Близость к знаменитым деревням Валь-д'Орча.

Где: Южная Тоскана, близ Сан-Куирико-д'Орча.

4. Терме ди Раполано

Расположены среди сказочных пейзажей Кьянти и Крете-Сенези.

Два спа-комплекса: Terme San Giovanni и Antica Querciolaia.

Горячие сернистые воды, полезные для кожи и дыхательной системы.

Недалеко — Аббатство Монте-Оливето-Маджоре, где можно насладиться искусством и природой.

Где: Раполано-Терме, провинция Сиена.

5. Терме ди Кашиана

Отличное место для тех, кто ищет спокойствие и традиционную атмосферу.

Оздоровительные процедуры и расслабляющие маршруты.

Близость к Пизе и Вольтерре — можно совместить с экскурсией.

Отличная кухня — можно попробовать местные тосканские деликатесы.

Где: Кашиана-Терме, рядом с Пизой.

Уточнения

Тоска́на (итал. Toscana, лат. T(h)uscia, лат. Etruria, Тирренция = Τυρρηνία) — область (регион — итал. regione) в центре Италии площадью 22 994 км².

