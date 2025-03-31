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Заснуть в полете – легко: эти 7 лайфхаков работают безотказно

2:27
Туризм

Путешествие на самолете — это всегда приключение, но вот спать на борту удается далеко не всем. Вертикальное положение, шум до 85 децибел, яркий свет и тесное кресло превращают отдых в настоящую проблему.

Airbus A320, салон
Фото: Wikimedia Commons by EEIM is licensed under Public domain
Airbus A320, салон

Эксперт по сну Мартин Сили из компании MattressNextDay поделился профессиональными советами, которые помогут вам лучше спать в самолете и чувствовать себя бодрым по прилете.

7 лайфхаков для комфортного сна в полете

1. Прогуляйтесь перед посадкой

Не спешите садиться у выхода на посадку — вместо этого погуляйте по терминалу 30 минут. Исследования показывают, что умеренная физическая активность помогает заснуть быстрее и улучшает качество сна, особенно у женщин.

2. Выбирайте место над двигателем

Это может показаться странным, но места над крылом и двигателем обеспечивают лучший сон. Причина? Равномерный гул моторов действует как белый шум, помогая мозгу расслабиться, а также снижает ощущение турбулентности.

3. Подготовьте набор для сна

Перед полетом соберите идеальный комплект:

  • Летные носки - улучшают циркуляцию и уменьшают отеки.
  • Маска для глаз - блокирует раздражающее освещение.
  • Подушка для шеи - снижает нагрузку и предотвращает затекание.

4. Переведите время на телефоне

Как только займете место, переключите время на часовом поясе пункта назначения. Это поможет организму быстрее адаптироваться и избежать последствий смены часовых поясов.

5. Используйте проводные наушники

Беспроводные наушники легко выпадают и могут разрядиться. Лучший вариант — проводные наушники с шумоподавлением, которые отсекают фоновый шум и создают комфортную обстановку для сна.

6. Откажитесь от алкоголя

Алкоголь лишь создает иллюзию сонливости, но ухудшает качество сна. Вместо этого пейте воду - это поможет избежать обезвоживания, вызванного сухим воздухом в салоне.

7. Носите свободную одежду

Облегающая одежда может стеснять движение и ухудшать кровообращение. Выбирайте свободные и удобные вещи, которые позволят вашему телу расслабиться.

Уточнения

Белый шум — стационарный шум, спектральные составляющие которого равномерно распределены по всему диапазону задействованных частот.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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