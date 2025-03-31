Заснуть в полете – легко: эти 7 лайфхаков работают безотказно

Путешествие на самолете — это всегда приключение, но вот спать на борту удается далеко не всем. Вертикальное положение, шум до 85 децибел, яркий свет и тесное кресло превращают отдых в настоящую проблему.
Эксперт по сну Мартин Сили из компании MattressNextDay поделился профессиональными советами, которые помогут вам лучше спать в самолете и чувствовать себя бодрым по прилете.
Не спешите садиться у выхода на посадку — вместо этого погуляйте по терминалу 30 минут. Исследования показывают, что умеренная физическая активность помогает заснуть быстрее и улучшает качество сна, особенно у женщин.
Это может показаться странным, но места над крылом и двигателем обеспечивают лучший сон. Причина? Равномерный гул моторов действует как белый шум, помогая мозгу расслабиться, а также снижает ощущение турбулентности.
Перед полетом соберите идеальный комплект:
Как только займете место, переключите время на часовом поясе пункта назначения. Это поможет организму быстрее адаптироваться и избежать последствий смены часовых поясов.
Беспроводные наушники легко выпадают и могут разрядиться. Лучший вариант — проводные наушники с шумоподавлением, которые отсекают фоновый шум и создают комфортную обстановку для сна.
Алкоголь лишь создает иллюзию сонливости, но ухудшает качество сна. Вместо этого пейте воду - это поможет избежать обезвоживания, вызванного сухим воздухом в салоне.
Облегающая одежда может стеснять движение и ухудшать кровообращение. Выбирайте свободные и удобные вещи, которые позволят вашему телу расслабиться.
Белый шум — стационарный шум, спектральные составляющие которого равномерно распределены по всему диапазону задействованных частот.
Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.