Белград: 8 главных достопримечательностей, которые стоит увидеть

Белград — столица Сербии и бывшая столица Югославии, город с богатой историей, который сочетает в себе древние памятники, современные кварталы и живописные виды. На первый взгляд он может показаться строгим, но стоит только окунуться в его атмосферу, и он покорит вас своими достопримечательностями, уютными улочками и впечатляющим слиянием рек Дунай и Сава.
Белградская крепость - главная историческая достопримечательность города.
Парк Калемегдан - место с потрясающим видом и военным музеем.
Храм Святого Саввы - крупнейшая православная церковь в мире.
Скадарлия - богемный квартал, напоминающий старый Париж.
Старый город и улица Князя Михаила - сердце Белграда.
Площадь Республики - культурный центр города с музеями и театрами.
Музей Николы Теслы - уникальное место, посвященное великому изобретателю.
Музей Югославии и Дом цветов - память о Тито и истории страны.
Одна из самых значимых достопримечательностей города — Белградская крепость, построенная для защиты от врагов. Сейчас в ней находится исторический музей, где представлены артефакты, рассказывающие о бурном прошлом города.
Стоит осмотреть крепостные стены и башни, остатки византийских, османских и австрийских укреплений, а также статую Победителя работы Ивана Мештровича. Подземный тур по крепости подарит особенные впечатления: вас ждут армейский бункер, римский колодец и старинная тюрьма.
Этот парк, расположенный рядом с крепостью, предлагает захватывающие виды на реки Дунай и Сава. Здесь же находится Военный музей с впечатляющей коллекцией оружия и Памятник Победы - один из главных символов города. А если вы путешествуете с детьми, обязательно загляните в Белградский зоопарк.
Величественный храм, построенный в честь Святого Саввы, впечатляет своим размахом: его центральный купол из травертинового мрамора достигает 70 метров в высоту. Внутри — потрясающие мозаики, позолоченные фрески и гипогей, где хранятся реликвии.
Этот район — местная версия парижского Монмартра. Узкие мощеные улочки, атмосферные кафе и художники создают неповторимую атмосферу. Здесь стоит заглянуть в дом писателя Джуры Якшича, который стал культурным центром.
Если хотите прочувствовать дух Белграда, прогуляйтесь по Старому городу (Стари Град). Здесь находятся Старый дворец (ныне мэрия Белграда), Сербский парламент, Храм Святого Архангела Михаила и гробницы князей Милоша и Михаила Обреновичей.
Особое внимание стоит уделить улице Князя Михаила - пешеходной зоне, где сохранились исторические здания XIX века. Здесь же расположен Дворец САНУ с Музеем науки и техники.
Построенная в честь освобождения Сербии от Османской империи, площадь украшена памятником князю Михаилу Обреновичу. Здесь находятся Национальный театр и Национальный музей Сербии, который хранит 400 000 произведений искусства и артефактов.
Посвященный величайшему изобретателю в истории, этот музей хоть и небольшой, но невероятно интересный. Здесь можно увидеть знаменитую катушку Теслы, личные вещи ученого и узнать о его революционных изобретениях.
Если хотите глубже погрузиться в историю региона, посетите Музей Югославии, где представлены экспонаты времен правления Иосипа Броз Тито. Рядом расположен Дом цветов - бывшая летняя резиденция Тито, где теперь покоится его прах.
Белгра́д (серб. ) — столица и крупнейший город Республики Сербия.
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