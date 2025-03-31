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Белград: 8 главных достопримечательностей, которые стоит увидеть

4:24
Туризм

Белград — столица Сербии и бывшая столица Югославии, город с богатой историей, который сочетает в себе древние памятники, современные кварталы и живописные виды. На первый взгляд он может показаться строгим, но стоит только окунуться в его атмосферу, и он покорит вас своими достопримечательностями, уютными улочками и впечатляющим слиянием рек Дунай и Сава.

Собор Святого Марка в Белграде
Фото: commons.wikimedia.org by Природата, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Собор Святого Марка в Белграде

8 мест, которые обязательно нужно посетить в Белграде

  1. Белградская крепость - главная историческая достопримечательность города.

  2. Парк Калемегдан - место с потрясающим видом и военным музеем.

  3. Храм Святого Саввы - крупнейшая православная церковь в мире.

  4. Скадарлия - богемный квартал, напоминающий старый Париж.

  5. Старый город и улица Князя Михаила - сердце Белграда.

  6. Площадь Республики - культурный центр города с музеями и театрами.

  7. Музей Николы Теслы - уникальное место, посвященное великому изобретателю.

  8. Музей Югославии и Дом цветов - память о Тито и истории страны.

Белградская крепость — символ города

Одна из самых значимых достопримечательностей города — Белградская крепость, построенная для защиты от врагов. Сейчас в ней находится исторический музей, где представлены артефакты, рассказывающие о бурном прошлом города.

Стоит осмотреть крепостные стены и башни, остатки византийских, османских и австрийских укреплений, а также статую Победителя работы Ивана Мештровича. Подземный тур по крепости подарит особенные впечатления: вас ждут армейский бункер, римский колодец и старинная тюрьма.

Парк Калемегдан — панорама Белграда

Этот парк, расположенный рядом с крепостью, предлагает захватывающие виды на реки Дунай и Сава. Здесь же находится Военный музей с впечатляющей коллекцией оружия и Памятник Победы - один из главных символов города. А если вы путешествуете с детьми, обязательно загляните в Белградский зоопарк.

Храм Святого Саввы — крупнейшая православная церковь в мире

Величественный храм, построенный в честь Святого Саввы, впечатляет своим размахом: его центральный купол из травертинового мрамора достигает 70 метров в высоту. Внутри — потрясающие мозаики, позолоченные фрески и гипогей, где хранятся реликвии.

Скадарлия — богемный уголок Белграда

Этот район — местная версия парижского Монмартра. Узкие мощеные улочки, атмосферные кафе и художники создают неповторимую атмосферу. Здесь стоит заглянуть в дом писателя Джуры Якшича, который стал культурным центром.

Старый город и улица Князя Михаила — сердце Белграда

Если хотите прочувствовать дух Белграда, прогуляйтесь по Старому городу (Стари Град). Здесь находятся Старый дворец (ныне мэрия Белграда), Сербский парламент, Храм Святого Архангела Михаила и гробницы князей Милоша и Михаила Обреновичей.

Особое внимание стоит уделить улице Князя Михаила - пешеходной зоне, где сохранились исторические здания XIX века. Здесь же расположен Дворец САНУ с Музеем науки и техники.

Площадь Республики — культурный центр столицы

Построенная в честь освобождения Сербии от Османской империи, площадь украшена памятником князю Михаилу Обреновичу. Здесь находятся Национальный театр и Национальный музей Сербии, который хранит 400 000 произведений искусства и артефактов.

Музей Николы Теслы — мир гениальных открытий

Посвященный величайшему изобретателю в истории, этот музей хоть и небольшой, но невероятно интересный. Здесь можно увидеть знаменитую катушку Теслы, личные вещи ученого и узнать о его революционных изобретениях.

Музей Югославии и Дом цветов — память о Тито

Если хотите глубже погрузиться в историю региона, посетите Музей Югославии, где представлены экспонаты времен правления Иосипа Броз Тито. Рядом расположен Дом цветов - бывшая летняя резиденция Тито, где теперь покоится его прах.

Уточнения

Белгра́д (серб. ) — столица и крупнейший город Республики Сербия.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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