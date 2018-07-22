ЮНЕСКО наконец вспомнила о великих достопримечательностях

Список всемирного наследия ЮНЕСКО "пополнился" новыми объектами. В него, например, вошла долина реки Бикин (Россия).
По мнению главы владивостокского турагентства Натальи Ивашкиной, это уникальное место потеряет свое очарование, если туда будут приезжать большие группы путешественников. Она объяснила, на территории долины отсутствуют дороги, желающих побывать в этих краях привозят на вертолете. Стоит отметить, что путешествие в сопровождении гида стоит от 70 000 до 95 000 рублей.
Река берет начало в тысячелетних ледниках, верховьях горного хребта Сихотэ-Алинь, и протекает по территории Приморского и Хабаровского края. Вдоль артерии растет кедрово-широколиственный лес.
Стоит отметить, что в списке ЮНЕСКО уже есть "российские объекты". Так, в 2005 году туда включили Ярославль. Местные туроператоры отмечают, что с тех пор город стал комфортнее для многочисленных гостей. Больше их стало и в татарстанском "Булгаре". Этот историко-археологический комплекс был отмечен ЮНЕСКО год назад. Однако местные власти уже около 7 лет превращают этот остров-град в туристический брильянт.
В этом контексте можно вспомнить и обратную ситуацию: когда включение в "список избранных" не привлекало туристов. Это обычно связано с отсутствием дорог к уникальным природным объектам: Даурия (Забайкалье и запад Приамурья), Ленские столбы (Республика Якутия), плато Путорана (Красноярский край).
Также ЮНЕСКО взяла под опеку дворец Ардашира в Фирузабаде в Иране, археологический комплекс Хедебю и систему укреплений Даневирке в Германии, археологический объект Тхимлич Охинга в Кении, китайскую гору Фаньцзиншань, пальмовый оазис в регионе Эль-Хаса в Саудовской Аравии и инуитские охотничьи угодья в Дании.
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