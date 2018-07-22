ЮНЕСКО наконец вспомнила о великих достопримечательностях

Список всемирного наследия ЮНЕСКО "пополнился" новыми объектами. В него, например, вошла долина реки Бикин (Россия).

фото: www.facebook.com/pg/unescorussian

По мнению главы владивостокского турагентства Натальи Ивашкиной, это уникальное место потеряет свое очарование, если туда будут приезжать большие группы путешественников. Она объяснила, на территории долины отсутствуют дороги, желающих побывать в этих краях привозят на вертолете. Стоит отметить, что путешествие в сопровождении гида стоит от 70 000 до 95 000 рублей.

Река берет начало в тысячелетних ледниках, верховьях горного хребта Сихотэ-Алинь, и протекает по территории Приморского и Хабаровского края. Вдоль артерии растет кедрово-широколиственный лес.

Стоит отметить, что в списке ЮНЕСКО уже есть "российские объекты". Так, в 2005 году туда включили Ярославль. Местные туроператоры отмечают, что с тех пор город стал комфортнее для многочисленных гостей. Больше их стало и в татарстанском "Булгаре". Этот историко-археологический комплекс был отмечен ЮНЕСКО год назад. Однако местные власти уже около 7 лет превращают этот остров-град в туристический брильянт.

В этом контексте можно вспомнить и обратную ситуацию: когда включение в "список избранных" не привлекало туристов. Это обычно связано с отсутствием дорог к уникальным природным объектам: Даурия (Забайкалье и запад Приамурья), Ленские столбы (Республика Якутия), плато Путорана (Красноярский край).

Также ЮНЕСКО взяла под опеку дворец Ардашира в Фирузабаде в Иране, археологический комплекс Хедебю и систему укреплений Даневирке в Германии, археологический объект Тхимлич Охинга в Кении, китайскую гору Фаньцзиншань, пальмовый оазис в регионе Эль-Хаса в Саудовской Аравии и инуитские охотничьи угодья в Дании.

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