Скандинавский рай или ловушка для туристов: плюсы и минусы поездки в Хельсинки

3:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Когда вечерний холод окутывает Хельсинки, я выхожу из Центрального вокзала и вдыхаю свежий, кристально чистый воздух — один из самых лучших в Европе.

Фото: commons.wikimedia.org by Kati Kosonen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Финляндия, город Хельсинки

Город сверкает в огнях, а его элегантные улицы полны жизни. Финляндия уже восьмой год подряд возглавляет рейтинг самых счастливых стран мира, и мне предстоит выяснить, насколько этот статус ощущается на практике.

Город для всех

Финляндия давно считается мировым лидером по доступности общественных мест, и этот визит — шанс убедиться в этом лично.

Хельсинки — город на равнине, что делает его комфортным для передвижения пешком. Но если усталость берёт своё, на помощь приходит развитая трамвайная сеть. Билет на 24 часа стоит 10 евро, а на 48 часов — 15 евро.

Особенно приятно, что трамваи полностью доступны для людей в инвалидных колясках. В большинстве магазинов, отелей и достопримечательностей есть пандусы и удобные входы. В общественном транспорте я не встретил ни одной преграды.

Гастрономия: куда отправиться за вкусом?

Финская кухня поражает своей самобытностью. В ресторане Toppa, расположенном в здании Алвара Аалто, я попробовал осьминога на гриле и сычуаньский тофу. Блюда изысканные, но порции могли бы быть щедрее. Средний чек — 40-60 евро.

Более уютную атмосферу предлагает ресторан Wellamo. Здесь меню меняется в зависимости от сезона, а блюда вроде стейка из оленины и сига с топинамбуром покоряют даже искушённых гурманов. За ужин из четырёх блюд придётся заплатить 58 евро, а за шесть — 68 евро.

Финское счастье: секрет в сауне

Финны убеждены: регулярные походы в сауну — залог крепкого здоровья и счастья. В стране с населением 5,5 миллиона человек — около трёх миллионов саун.

В популярном комплексе Allas Sea Pool за 18 евро можно провести два часа в тёплой парилке с видом на Суоменлинну, а затем окунуться в ледяной бассейн. Сначала кажется невозможным, но потом тело наполняется бодрящей энергией.

Чем заняться в Хельсинки?

Рыночная площадь — здесь можно не только прогуляться, но и попробовать свежие морепродукты.

Торговый зал Vanha Kauppahalli — идеальное место для гастрономического шопинга.

Сквер Туэратастамо — бывшая скотобойня, превращённая в центр искусства, музыки и гастрономии.

Район Каллио — атмосферные бары, блошиные рынки и независимые магазины.

Соборы Хельсинки — лютеранский с его величественными колоннами и православный Успенский с золотыми куполами.

Насколько безопасно в Хельсинки?

Город входит в топ-15 самых безопасных мест мира. Можно гулять в любое время суток, не опасаясь неприятностей.

Уточнения

Финля́ндская Респу́блика (фин. Suomen tasavalta) — государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря. Столица и крупнейший город Финляндии — Хельсинки.



