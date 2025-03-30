Не оправдал ожидания: 3 главных минуса Дубая от заядлой путешественницы

Путешественница и блогерша Светлана рассказала, что ее больше всего разочаровало в Дубае.
Она считает, что этот мегаполис придётся по душе далеко не всем.
Во-первых, в "старом городе" атмосфера далека от привычных представлений о том, каким должен быть исторический центр.
"Всё какой-то новодел, и от этого неинтересно", — цитирует путешественницу "Чемпионат".
Во-вторых, ей не понравились местные базары. Она считает, что дубайским рынкам не равняться с базарами Марокко или Турции.
"Торговцы на рынке не жители Дубая. Всё какое-то не такое", — отметила Светлана.
В-третьих, там слишком много туристов на улицах. Встретить местных в Дубае практически невозможно.
Дуба́й (араб. دُبَيْ [du.bajj]) — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр одноимённого эмирата, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока.
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