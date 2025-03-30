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Не оправдал ожидания: 3 главных минуса Дубая от заядлой путешественницы

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Туризм

Путешественница и блогерша Светлана рассказала, что ее больше всего разочаровало в Дубае.

Дубай
Фото: commons.wikimedia.org by Мухаммеда Фейсала Мурада is licensed under неограниченное распространение
Дубай

Она считает, что этот мегаполис придётся по душе далеко не всем.

Во-первых, в "старом городе" атмосфера далека от привычных представлений о том, каким должен быть исторический центр.

"Всё какой-то новодел, и от этого неинтересно", — цитирует путешественницу "Чемпионат".

Во-вторых, ей не понравились местные базары. Она считает, что дубайским рынкам не равняться с базарами Марокко или Турции.

"Торговцы на рынке не жители Дубая. Всё какое-то не такое", — отметила Светлана.

В-третьих, там слишком много туристов на улицах. Встретить местных в Дубае практически невозможно.

Уточнения

Дуба́й (араб. دُبَيْ‎ [du.bajj]) — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр одноимённого эмирата, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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