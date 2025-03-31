Секрет безопасности в самолёте: как поза стюардесс защищает их во время взлёта или посадки

Если вы когда-либо замечали, что стюардессы во время взлета сидят на руках, то, скорее всего, задавались вопросом, зачем они это делают.
Это вовсе не способ согреть руки или избежать нервных движений — на самом деле за этим стоит важная причина.
Как поясняет Хенни Лим, стюардесса авиакомпании Cebu Pacific, такое положение тела — часть официальных протоколов безопасности. Во время взлета и посадки экипаж должен находиться в позе ожидания, которая включает:
1. Ремень безопасности — надежно застегнут;
2. Тело — в вертикальном положении;
3. Руки — ладонями вверх, свободно лежат на коленях или под бедрами;
4. Ступни — плоско стоят на полу.
По словам Лим, такая поза снижает риск травм в случае экстренной ситуации.
"Если произойдет неожиданный удар, тело будет зафиксировано в устойчивом положении, что уменьшит вероятность серьезных повреждений", — говорит Лим.
Другие члены экипажа подтверждают эту информацию. Стюардесса Anusha Pratima в обсуждении на Quora объяснила, что во время взлета, захода на посадку и посадки экипаж должен быть готов к любым непредвиденным ситуациям.
"Поза ожидания ограничивает движение конечностей и позвоночника, что помогает избежать сильных повреждений при ударе", — отмечает она.
Со временем некоторые авиакомпании изменили инструкции: теперь многим членам экипажа рекомендуется просто класть руки на колени. Однако Anusha призналась, что лично предпочитает сидеть на руках — не только ради безопасности, но и потому, что так ей теплее.
Если вы изучали инструкцию по безопасности в самолете, то могли заметить, что рекомендованная поза для пассажиров в случае экстренной ситуации отличается от той, в которой сидит экипаж.
Согласно данным Simple Flying, в чрезвычайной ситуации пассажиры должны наклониться вперед, прижав верхнюю часть тела к коленям, обхватить голову руками и упереться в спинку сиденья впереди. Этот вариант позы помогает защитить голову и шею — самые уязвимые части тела при столкновении, передает gazzetta.
Экипа́ж — группа людей (иногда одно лицо), объединённых в упорядоченную иерархическую структуру с целью выполнения совместной работы или совместного задания на движущемся средстве.
В средней полосе не каждая картошка даст урожай — вот 18 сортов, которые не боятся дождей, болезней и радуют вкусом. Узнайте, кого сажать на грядке!