Санта-Катерина-дель-Сассо — легенда, которая притягивает тысячи туристов ежегодно

2:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эрмитаж Санта-Катерина-дель-Сассо — одно из самых живописных и атмосферных мест Италии.

Фото: commons.wikimedia.org by Jiuguang Wang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кафедральный собор

Этот монастырский комплекс, расположенный на скалистом утёсе с видом на воды озера Маджоре, сочетает в себе захватывающую историю, архитектурное великолепие и редкую умиротворенность.

Находится эта жемчужина в провинции Варезе, в коммуне Леджуно, и ежегодно привлекает тысячи посетителей, очарованных её уникальным расположением и аурой спокойствия.

Согласно преданию, в 1170 году местный купец и ростовщик чудом выжил после кораблекрушения у берегов озера. В благодарность за своё спасение он дал обет Святой Екатерине Александрийской удалиться в уединение и посвятить жизнь молитвам. Впоследствии он построил на этом месте небольшую церковь, которая со временем стала центром монастырского комплекса.

В XIII-XIV веках вокруг церкви возвели монастырские здания, сформировавшие архитектурный ансамбль, который органично сливается с окружающей природой. Сегодня эрмитаж Санта-Катерина-дель-Сассо — это место, где искусство, история и природа переплетаются в гармонии.

Посетить этот удивительный уголок можно разными способами, даже не имея автомобиля. Из Милана дорога занимает около 1 часа 10 минут, из Турина — чуть менее двух часов. Летом можно добраться по воде — на лодке из Ароны или Стрезы. Это идеальный вариант для тех, кто путешествует на поезде и хочет насладиться живописным маршрутом.

Круглый год курсирует автобус, соединяющий железнодорожную станцию Лавено-Момбелло с монастырём, доехать можно всего за 20 минут.

С 16 марта эрмитаж открыт ежедневно с 9:30 до 19:30. В 18:00 здесь проводится месса, передает tuttonotizie.

Уточнения

Эрмита́ж от фр. ermitage — место уединения, келья, приют отшельника, затворничество.

