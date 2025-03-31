Куба так близка: почему Варадеро — это тот остров, на который нужно отправиться прямо сейчас

2:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Варадеро — это солнечный рай на Кубе, который, несмотря на богатую историю туризма, не утратил своей привлекательности. С его 13 милями белоснежных пляжей и кристально чистой водой, это место остаётся одним из самых популярных направлений для отдыха.

Фото: unsplash.com by Tomas Salas, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина на пляже, Варадеро

Идеальный отдых на Карибах

Варадеро, находящийся всего в двух часах езды от Гаваны, идеально подходит для тех, кто хочет сочетать пляжный отдых с погружением в кубинскую культуру.

Пляж Плайя-Варадеро получил признание в 2025 году, заняв второе место среди лучших пляжей Карибов. Это место славится не только потрясающими пляжами, но и множеством курортов с системой "всё включено", которые продолжают привлекать путешественников.

Морские приключения и активный отдых

Если вы любите водные виды спорта, Варадеро — идеальное место для каякинга, сапсерфинга или снорклинга.

Один из самых популярных рифов для снорклинга находится в Коралловом пляже, всего в 32 километрах от города. Здесь можно наблюдать за сотнями морских существ, погружаясь в воду с прокатом снаряжения прямо у пляжа.

Для тех, кто ищет более экстремальные приключения, стоит отправиться в Кайо-Пьедрас-дель-Норте, морской парк, где можно исследовать затонувшие корабли и самолёты. А для новичков есть множество школ дайвинга, где можно пройти курсы PADI.

Природные чудеса и культурное наследие

Но Варадеро — это не только пляжи. Если вы хотите исследовать природу, стоит посетить заповедник Reserva Ecológica Varahicacos.

Здесь можно пройти по тропам и увидеть пещеру Cueva de Musulmanes, в которой были обнаружены останки человека возрастом 2000 лет, а также огромный кактус Эль-Патриарку, которому 600 лет. За вход в заповедник берут около 7 долларов.

Не упустите шанс посетить пещеру Куэва-де-Амбросио с древними наскальными рисунками, возраст которых превышает 2000 лет. Это место будет отличным укрытием от жары и потрясающим дополнением к вашему отдыху.

После насыщенного дня исследовательских приключений расслабьтесь в панорамном баре Casa Blanca, наслаждаясь видом на океан и коктейлем в руках.

Уточнения

Респу́блика Ку́ба (исп. República de Cuba ) — островное государство в Латинской Америке, в Карибском бассейне. Унитарное государство. Столица и крупнейший город — Гавана. Официальный язык — испанский.

