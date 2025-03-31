Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российские компании почти полностью погасили миллиардный кредит перед Финляндией
Вместо изнурительных тренировок: вот как быстро привести руки в форму
Не всё так гладко: что нужно знать перед покупкой Kia Rio третьего поколения
Простой способ остановить рост сорняков — без капли химии
Фильтруй желания: почему модные блогеры теперь не советуют, а отговаривают от покупок
Глазами зверей: что скрывают зрачки и как они помогают выживать в дикой природе
Как не испортить томаты своей заботой: удобрения, которые мешают урожаю
Онищенко поставил под сомнение слухи о новом вирусе в России
Средиземноморская диета: ешь, сколько хочешь, и чувствуй себя лучше

Куба так близка: почему Варадеро — это тот остров, на который нужно отправиться прямо сейчас

2:26
Туризм

Варадеро — это солнечный рай на Кубе, который, несмотря на богатую историю туризма, не утратил своей привлекательности. С его 13 милями белоснежных пляжей и кристально чистой водой, это место остаётся одним из самых популярных направлений для отдыха.

Женщина на пляже, Варадеро
Фото: unsplash.com by Tomas Salas, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина на пляже, Варадеро

Идеальный отдых на Карибах

Варадеро, находящийся всего в двух часах езды от Гаваны, идеально подходит для тех, кто хочет сочетать пляжный отдых с погружением в кубинскую культуру.

Пляж Плайя-Варадеро получил признание в 2025 году, заняв второе место среди лучших пляжей Карибов. Это место славится не только потрясающими пляжами, но и множеством курортов с системой "всё включено", которые продолжают привлекать путешественников.

Морские приключения и активный отдых

Если вы любите водные виды спорта, Варадеро — идеальное место для каякинга, сапсерфинга или снорклинга.

Один из самых популярных рифов для снорклинга находится в Коралловом пляже, всего в 32 километрах от города. Здесь можно наблюдать за сотнями морских существ, погружаясь в воду с прокатом снаряжения прямо у пляжа.

Для тех, кто ищет более экстремальные приключения, стоит отправиться в Кайо-Пьедрас-дель-Норте, морской парк, где можно исследовать затонувшие корабли и самолёты. А для новичков есть множество школ дайвинга, где можно пройти курсы PADI.

Природные чудеса и культурное наследие

Но Варадеро — это не только пляжи. Если вы хотите исследовать природу, стоит посетить заповедник Reserva Ecológica Varahicacos.

Здесь можно пройти по тропам и увидеть пещеру Cueva de Musulmanes, в которой были обнаружены останки человека возрастом 2000 лет, а также огромный кактус Эль-Патриарку, которому 600 лет. За вход в заповедник берут около 7 долларов.

Не упустите шанс посетить пещеру Куэва-де-Амбросио с древними наскальными рисунками, возраст которых превышает 2000 лет. Это место будет отличным укрытием от жары и потрясающим дополнением к вашему отдыху.

После насыщенного дня исследовательских приключений расслабьтесь в панорамном баре Casa Blanca, наслаждаясь видом на океан и коктейлем в руках.

Уточнения

Респу́блика Ку́ба (исп. República de Cuba ) — островное государство в Латинской Америке, в Карибском бассейне. Унитарное государство. Столица и крупнейший город — Гавана.  Официальный язык — испанский.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Пасхальные яйца: какие цвета под запретом — и чем их заменить
Еда и рецепты
Пасхальные яйца: какие цвета под запретом — и чем их заменить Аудио 
ВСУ бросают попытки взять границу танками: новая тактика противника
Военные новости
ВСУ бросают попытки взять границу танками: новая тактика противника Аудио 
Один стакан в день — и кожа вновь сияет, а килограммы исчезают. Как это работает
Красота и стиль
Один стакан в день — и кожа вновь сияет, а килограммы исчезают. Как это работает Аудио 
Популярное
Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт

В средней полосе не каждая картошка даст урожай — вот 18 сортов, которые не боятся дождей, болезней и радуют вкусом. Узнайте, кого сажать на грядке!

Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт
Почему жареная картошка с салом была так популярна в СССР
Почему жареная картошка с салом была так популярна в СССР
Сводка с фронта: ВС РФ готовят масштабное наступление, Киев собирается создать космические войска
Весной все обливают смородину кипятком, но есть способ лучше
Сводка с фронта: армия РФ идёт на Днепропетровск, Трамп опять хочет позвонить Путину Дмитрий Плотников Макрон предпримет все усилия, чтобы не дать Трампу реализовать планы на Украине Любовь Степушова На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь Андрей Николаев
Машины, от которых шарахаются даже перекупы: опасный список из вторички
Грядки в тени — не беда: вот что там прекрасно растёт
Импорт просел, заводы ожили — как Россия вытесняет китайские шины
Импорт просел, заводы ожили — как Россия вытесняет китайские шины
Последние материалы
Сводка с фронта: армия РФ идёт на Днепропетровск, Трамп опять хочет позвонить Путину
Не только диета: эксперт рекомендует эти 8 упражнений для возвращения формы
11 секретов весенней уборки: что пропускают даже опытные хозяйки
Собаки против волков: кто умнее на самом деле
Загадка темной энергии: что Вселенная пытается нам сказать через ускоренное расширение
Скрытая жемчужина Праслина: этот пляж на Сейшелах признан одним из лучших в мире
7 смертных грехов против бровей: ошибки, которые портят лицо незаметно для тебя
Грозы, апноэ и холод: как обычные вещи ухудшают вашу астму
Машина законная, а проблемы реальные — всё из-за маркировки
Растет как сумасшедший: лучшие места в доме для хлорофитума
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.