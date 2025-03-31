Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российские компании почти полностью погасили миллиардный кредит перед Финляндией
Вместо изнурительных тренировок: вот как быстро привести руки в форму
Куба так близка: почему Варадеро — это тот остров, на который нужно отправиться прямо сейчас
Не всё так гладко: что нужно знать перед покупкой Kia Rio третьего поколения
Простой способ остановить рост сорняков — без капли химии
Фильтруй желания: почему модные блогеры теперь не советуют, а отговаривают от покупок
Глазами зверей: что скрывают зрачки и как они помогают выживать в дикой природе
Как не испортить томаты своей заботой: удобрения, которые мешают урожаю
Онищенко поставил под сомнение слухи о новом вирусе в России

Скрытая жемчужина Праслина: этот пляж на Сейшелах признан одним из лучших в мире

2:26
Туризм

Мало какие места на Земле могут сравниться с красотой Сейшельских островов. Этот архипелаг из 115 островов с населением всего 120 000 человек стал настоящей жемчужиной мирового туризма, предлагая путешественникам пляжи, которые по праву считаются одними из лучших в мире.

Пляж
Фото: unsplash.com by frank mckenna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пляж

Одной из главных достопримечательностей является остров Праслин, а его знаменитый пляж Анс-Лацио часто оказывается в списках лучших.

Однако есть место, которое остаётся в тени, но способно удивить даже самых искушённых путешественников — это уединённый Анс-Жоржетт.

Скрытая жемчужина Сейшел

Недавно Анс-Жоржетт занял восьмое место в рейтинге лучших пляжей мира 2024 года по версии World's 50 Beaches. Эксперты туристической индустрии отметили его уникальную атмосферу и незабываемую природную красоту.

Здесь вас ждёт ослепительно белый песок, бирюзовая вода и живописные гранитные валуны, создающие ощущение полного единения с природой. А в нескольких метрах от берега скрывается удивительный подводный мир.

Идеальное место для снорклинга

Анс-Жоржетт славится прозрачной водой, что делает его раем для любителей снорклинга. Здесь можно увидеть потрясающие кораллы и разноцветных тропических рыб. Терпеливым исследователям повезёт встретить морских черепах или даже осьминогов, прячущихся среди скал.

Однако важно помнить, что глубина воды резко увеличивается всего в нескольких метрах от берега, поэтому неопытным пловцам и детям без присмотра взрослых стоит быть осторожнее.

Как добраться до Анс-Жоржетт

Большинство путешественников прибывают на Сейшелы через международный аэропорт на острове Маэ. Оттуда до Праслина можно добраться внутренним рейсом (15 минут) или паромом (около часа).

Анс-Жоржетт расположен на территории элитного курорта Constance Lemuria, что делает его особенно удобным для гостей отеля. Однако попасть сюда можно и без проживания в гостинице — достаточно заранее договориться о визите.

Также до пляжа можно дойти пешком из Анс-Лацио по живописной тропе (около 45 минут) или добраться на лодке.

Уточнения

Респу́блика Сейше́лы (фр. République des Seychelles) — островное государство в Восточной Африке. Самый большой остров — Маэ. На нём находится столица государства — Виктория и единственный в стране международный аэропорт. Другие крупные острова — Силуэт, Праслен, Ла-Диг.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном
Домашние животные
Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном Аудио 
Северный поток обречён: США ставят крест на российском газе в Европе
Экономика и бизнес
Северный поток обречён: США ставят крест на российском газе в Европе Аудио 
Пасхальные яйца: какие цвета под запретом — и чем их заменить
Еда и рецепты
Пасхальные яйца: какие цвета под запретом — и чем их заменить Аудио 
Популярное
Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт

В средней полосе не каждая картошка даст урожай — вот 18 сортов, которые не боятся дождей, болезней и радуют вкусом. Узнайте, кого сажать на грядке!

Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт
Почему жареная картошка с салом была так популярна в СССР
Почему жареная картошка с салом была так популярна в СССР
Сводка с фронта: ВС РФ готовят масштабное наступление, Киев собирается создать космические войска
Весной все обливают смородину кипятком, но есть способ лучше
Сводка с фронта: армия РФ идёт на Днепропетровск, Трамп опять хочет позвонить Путину Дмитрий Плотников Макрон предпримет все усилия, чтобы не дать Трампу реализовать планы на Украине Любовь Степушова На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь Андрей Николаев
Машины, от которых шарахаются даже перекупы: опасный список из вторички
Грядки в тени — не беда: вот что там прекрасно растёт
Импорт просел, заводы ожили — как Россия вытесняет китайские шины
Импорт просел, заводы ожили — как Россия вытесняет китайские шины
Последние материалы
Сводка с фронта: армия РФ идёт на Днепропетровск, Трамп опять хочет позвонить Путину
Не только диета: эксперт рекомендует эти 8 упражнений для возвращения формы
11 секретов весенней уборки: что пропускают даже опытные хозяйки
Собаки против волков: кто умнее на самом деле
Загадка темной энергии: что Вселенная пытается нам сказать через ускоренное расширение
Скрытая жемчужина Праслина: этот пляж на Сейшелах признан одним из лучших в мире
7 смертных грехов против бровей: ошибки, которые портят лицо незаметно для тебя
Грозы, апноэ и холод: как обычные вещи ухудшают вашу астму
Машина законная, а проблемы реальные — всё из-за маркировки
Растет как сумасшедший: лучшие места в доме для хлорофитума
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.