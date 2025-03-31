Скрытая жемчужина Праслина: этот пляж на Сейшелах признан одним из лучших в мире

2:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мало какие места на Земле могут сравниться с красотой Сейшельских островов. Этот архипелаг из 115 островов с населением всего 120 000 человек стал настоящей жемчужиной мирового туризма, предлагая путешественникам пляжи, которые по праву считаются одними из лучших в мире.

Фото: unsplash.com by frank mckenna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пляж

Одной из главных достопримечательностей является остров Праслин, а его знаменитый пляж Анс-Лацио часто оказывается в списках лучших.

Однако есть место, которое остаётся в тени, но способно удивить даже самых искушённых путешественников — это уединённый Анс-Жоржетт.

Скрытая жемчужина Сейшел

Недавно Анс-Жоржетт занял восьмое место в рейтинге лучших пляжей мира 2024 года по версии World's 50 Beaches. Эксперты туристической индустрии отметили его уникальную атмосферу и незабываемую природную красоту.

Здесь вас ждёт ослепительно белый песок, бирюзовая вода и живописные гранитные валуны, создающие ощущение полного единения с природой. А в нескольких метрах от берега скрывается удивительный подводный мир.

Идеальное место для снорклинга

Анс-Жоржетт славится прозрачной водой, что делает его раем для любителей снорклинга. Здесь можно увидеть потрясающие кораллы и разноцветных тропических рыб. Терпеливым исследователям повезёт встретить морских черепах или даже осьминогов, прячущихся среди скал.

Однако важно помнить, что глубина воды резко увеличивается всего в нескольких метрах от берега, поэтому неопытным пловцам и детям без присмотра взрослых стоит быть осторожнее.

Как добраться до Анс-Жоржетт

Большинство путешественников прибывают на Сейшелы через международный аэропорт на острове Маэ. Оттуда до Праслина можно добраться внутренним рейсом (15 минут) или паромом (около часа).

Анс-Жоржетт расположен на территории элитного курорта Constance Lemuria, что делает его особенно удобным для гостей отеля. Однако попасть сюда можно и без проживания в гостинице — достаточно заранее договориться о визите.

Также до пляжа можно дойти пешком из Анс-Лацио по живописной тропе (около 45 минут) или добраться на лодке.

Уточнения

Респу́блика Сейше́лы (фр. République des Seychelles) — островное государство в Восточной Африке. Самый большой остров — Маэ. На нём находится столица государства — Виктория и единственный в стране международный аэропорт. Другие крупные острова — Силуэт, Праслен, Ла-Диг.

