Скрытая жемчужина Праслина: этот пляж на Сейшелах признан одним из лучших в мире

Мало какие места на Земле могут сравниться с красотой Сейшельских островов. Этот архипелаг из 115 островов с населением всего 120 000 человек стал настоящей жемчужиной мирового туризма, предлагая путешественникам пляжи, которые по праву считаются одними из лучших в мире.
Одной из главных достопримечательностей является остров Праслин, а его знаменитый пляж Анс-Лацио часто оказывается в списках лучших.
Однако есть место, которое остаётся в тени, но способно удивить даже самых искушённых путешественников — это уединённый Анс-Жоржетт.
Недавно Анс-Жоржетт занял восьмое место в рейтинге лучших пляжей мира 2024 года по версии World's 50 Beaches. Эксперты туристической индустрии отметили его уникальную атмосферу и незабываемую природную красоту.
Здесь вас ждёт ослепительно белый песок, бирюзовая вода и живописные гранитные валуны, создающие ощущение полного единения с природой. А в нескольких метрах от берега скрывается удивительный подводный мир.
Анс-Жоржетт славится прозрачной водой, что делает его раем для любителей снорклинга. Здесь можно увидеть потрясающие кораллы и разноцветных тропических рыб. Терпеливым исследователям повезёт встретить морских черепах или даже осьминогов, прячущихся среди скал.
Однако важно помнить, что глубина воды резко увеличивается всего в нескольких метрах от берега, поэтому неопытным пловцам и детям без присмотра взрослых стоит быть осторожнее.
Большинство путешественников прибывают на Сейшелы через международный аэропорт на острове Маэ. Оттуда до Праслина можно добраться внутренним рейсом (15 минут) или паромом (около часа).
Анс-Жоржетт расположен на территории элитного курорта Constance Lemuria, что делает его особенно удобным для гостей отеля. Однако попасть сюда можно и без проживания в гостинице — достаточно заранее договориться о визите.
Также до пляжа можно дойти пешком из Анс-Лацио по живописной тропе (около 45 минут) или добраться на лодке.
Респу́блика Сейше́лы (фр. République des Seychelles) — островное государство в Восточной Африке. Самый большой остров — Маэ. На нём находится столица государства — Виктория и единственный в стране международный аэропорт. Другие крупные острова — Силуэт, Праслен, Ла-Диг.
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