Поехал без ожиданий — остался в восторге: 5 направлений, которые оказались лучше, чем ожидалось

2:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Иногда поездка оказывается совсем не такой, как мы представляли. Пользователи Reddit поделились своими историями о местах, которые их неожиданно поразили. В этом списке — не только малоизвестные направления, но и такие популярные города, как Париж.

Фото: commons.wikimedia.org by Neoabacus, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Гданьск

Гданьск, Польша

Этот приморский город превзошел все ожидания многих путешественников. Один из пользователей признался:

"Я планировал задержаться в Гданьске всего на пару дней перед Парижем, потому что так было дешевле. Но мне так понравилось, что я захотел остаться дольше! Доступные цены, отличный транспорт, богатая история, музеи, старый город — всё великолепно."

Другой комментатор добавил:

"Гданьск фантастический! Старая часть города — одно удовольствие для прогулок. Это один из моих любимых городов в Европе."

Словения

Эта страна остается недооцененной, но, как оказалось, зря. Один из путешественников написал:

"Словения превзошла все мои ожидания! Чистые города, живописные горы, а пещеры Постойна — это просто нечто!"

Остров Скай, Шотландия

Этот уголок Шотландии покорил многих своей природной красотой.

"Я была поражена тишиной и невероятными пейзажами. Остров Скай — одно из самых умиротворяющих мест, где я когда-либо бывала."

Сан-Себастьян, Испания

Город в Стране Басков очаровывает не только гастрономией, но и природой.

"Сан-Себастьян оставил нас в восторге! Старый город, великолепные пешие маршруты, океанские волны, пляжи — всё на высшем уровне."

Другой пользователь отметил:

"Побережье Страны Басков просто безумное! А во время отлива на пляже образуются мини-аквариумы с морскими существами."

Крит, Греция

Греческий остров приятно удивил многих.

"Мы были на Крите в январе — отличная погода, люди гостеприимны, всё открыто. В мае остров особенно красив — всё зелёное и цветущее!"

Эти места — доказательство того, что иногда путешествие может приятно удивить, даже если ты ничего особенного от него не ждёшь.

Уточнения

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