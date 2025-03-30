Альпийские озёра и горные вершины: 5 потрясающих маршрутов для весенних походов в Пьемонте

Весна — идеальное время, чтобы открыть для себя красоты Пьемонта. Природа просыпается, горные тропы наполняются красками, а воздух становится свежим и прозрачным.
Независимо от уровня подготовки, здесь найдётся маршрут для каждого: от лёгких прогулок до сложных восхождений.
Расположенное в национальном парке Гран-Парадизо, озеро Дрес окружено величественными горами и цветущими альпийскими лугами.
Маршрут средней сложности (4-5 часов, перепад высот 503 м) проходит через лиственничные леса и кристально чистые ручьи.
В награду — потрясающий вид на отражающиеся в воде вершины.
Этот маршрут проходит через природный парк Capanne di Marcarolo и ведёт к Белой Церкви на вершине горы Тоббио. По пути — каштановые и буковые леса, альпийские хребты и захватывающий вид на Лигурийское море в ясную погоду.
Продолжительность — около 5 часов, подъём 600 м.
Уютное озеро в долине Анзаска окутано легендами о волшебных существах. Простая тропа проходит через древнюю шахтёрскую дорогу, а затем ведёт к альпийскому поселению Кортонеро с панорамным видом на Монте-Роза.
Общая продолжительность — 3-4 часа, набор высоты — 85 м.
Маршрут начинается у истока реки По и ведёт к плато Фиоренца с потрясающими видами. Конечная точка — озеро Кьяретто на высоте 2261 м, где Монвизо отражается в тёмно-синих водах.
Поход средней сложности, длится 4-5 часов.
Отправная точка — Пьян-Ауди, откуда тропа ведёт сквозь леса и пастбища к вершине Монте-Соглио (1971 м). С этого природного "балкона" в ясную погоду можно увидеть Монвизо, Гран-Парадизо и Туринскую равнину.
Подъём занимает 3 часа, перепад высот — 1106 м.
Пьемо́нт (итал. Piemonte) — область на северо-западе Италии, ранее княжество в северной Италии. Административный центр области — город Турин. Название "Пьемонт" означает "подножье гор".
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