Альпийские озёра и горные вершины: 5 потрясающих маршрутов для весенних походов в Пьемонте

2:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Весна — идеальное время, чтобы открыть для себя красоты Пьемонта. Природа просыпается, горные тропы наполняются красками, а воздух становится свежим и прозрачным.

Фото: Wikipedia by Александр Лещёнок, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пьемонт

Независимо от уровня подготовки, здесь найдётся маршрут для каждого: от лёгких прогулок до сложных восхождений.

1. Озеро Дрес — альпийская жемчужина

Расположенное в национальном парке Гран-Парадизо, озеро Дрес окружено величественными горами и цветущими альпийскими лугами.

Маршрут средней сложности (4-5 часов, перепад высот 503 м) проходит через лиственничные леса и кристально чистые ручьи.

В награду — потрясающий вид на отражающиеся в воде вершины.

2. Восхождение на гору Тоббио

Этот маршрут проходит через природный парк Capanne di Marcarolo и ведёт к Белой Церкви на вершине горы Тоббио. По пути — каштановые и буковые леса, альпийские хребты и захватывающий вид на Лигурийское море в ясную погоду.

Продолжительность — около 5 часов, подъём 600 м.

3. Озеро Фей и Альпе Кортонеро

Уютное озеро в долине Анзаска окутано легендами о волшебных существах. Простая тропа проходит через древнюю шахтёрскую дорогу, а затем ведёт к альпийскому поселению Кортонеро с панорамным видом на Монте-Роза.

Общая продолжительность — 3-4 часа, набор высоты — 85 м.

4. Тропа Пьян-Регина и Монвизо

Маршрут начинается у истока реки По и ведёт к плато Фиоренца с потрясающими видами. Конечная точка — озеро Кьяретто на высоте 2261 м, где Монвизо отражается в тёмно-синих водах.

Поход средней сложности, длится 4-5 часов.

5. Восхождение на Монте-Соглио

Отправная точка — Пьян-Ауди, откуда тропа ведёт сквозь леса и пастбища к вершине Монте-Соглио (1971 м). С этого природного "балкона" в ясную погоду можно увидеть Монвизо, Гран-Парадизо и Туринскую равнину.

Подъём занимает 3 часа, перепад высот — 1106 м.

Уточнения

Пьемо́нт (итал. Piemonte) — область на северо-западе Италии, ранее княжество в северной Италии. Административный центр области — город Турин. Название "Пьемонт" означает "подножье гор".

