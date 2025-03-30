Розы, сакура и панорамы: весенний Рим во всей красе

Весна — лучшее время, чтобы отправиться в Рим. Город расцветает в прямом смысле слова, наполняясь ароматами и красками природы. Это идеальный момент для прогулок по древним улочкам, наслаждения панорамными видами и знакомства с его ботаническими сокровищами.
Ботанический сад - одна из главных природных достопримечательностей города. Он расположен в парке Вилла Корсини и считается одним из крупнейших в Италии. В апреле здесь можно увидеть удивительное явление — Ханами, цветение сакуры в японском саду.
Муниципальный розарий - уютное место на склонах Авентина, недалеко от Цирка Массимо. Здесь растёт около 1100 видов роз, а панорамные виды на Палатинский холм добавляют месту особое очарование. Розарий открыт для посещения с апреля по июнь.
Пруд Евро - ещё одна точка, обязательная к посещению весной. В марте-апреле здесь расцветает около 2000 вишнёвых деревьев, подаренных Риму японским премьером в 1959 году. Вишнёвые аллеи превращают прогулку в настоящую сказку.
Сад Японского института культуры - небольшая, но удивительно атмосферная локация на Виа Грамши. Здесь можно увидеть традиционный японский ландшафтный дизайн: пруд, клёны, карликовые сосны и, конечно же, цветущие вишни. Этот сад — настоящий оазис тишины и умиротворения.
Помимо природных красот, весной Рим предлагает множество возможностей для прогулок, гастрономических открытий и наслаждения его исторической атмосферой.
Куда бы вы ни отправились, вас ждут романтические улочки, традиционные кафе и незабываемая энергетика Вечного города.
Рим (лат. и итал. Roma ) — столица и крупнейший город Италии. Расположен на реке Тибр. Часть территории Рима относится к государству Ватикан. Основанный в 753 г. до н. э. Рим — один из старейших городов Европы, столица древней римской цивилизации.
Скромный воробей кажется самым простым созданием в городе. Но за его серым оперением скрывается стратег, выживальщик и мастер хитрых приёмов.