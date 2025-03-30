Розы, сакура и панорамы: весенний Рим во всей красе

2:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Весна — лучшее время, чтобы отправиться в Рим. Город расцветает в прямом смысле слова, наполняясь ароматами и красками природы. Это идеальный момент для прогулок по древним улочкам, наслаждения панорамными видами и знакомства с его ботаническими сокровищами.

Фото: commons.wikimedia.org by Plankbil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Цветение сакуры, Рим

Где увидеть весеннее цветение в Риме?

Ботанический сад - одна из главных природных достопримечательностей города. Он расположен в парке Вилла Корсини и считается одним из крупнейших в Италии. В апреле здесь можно увидеть удивительное явление — Ханами, цветение сакуры в японском саду.

Муниципальный розарий - уютное место на склонах Авентина, недалеко от Цирка Массимо. Здесь растёт около 1100 видов роз, а панорамные виды на Палатинский холм добавляют месту особое очарование. Розарий открыт для посещения с апреля по июнь.

Пруд Евро - ещё одна точка, обязательная к посещению весной. В марте-апреле здесь расцветает около 2000 вишнёвых деревьев, подаренных Риму японским премьером в 1959 году. Вишнёвые аллеи превращают прогулку в настоящую сказку.

Сад Японского института культуры - небольшая, но удивительно атмосферная локация на Виа Грамши. Здесь можно увидеть традиционный японский ландшафтный дизайн: пруд, клёны, карликовые сосны и, конечно же, цветущие вишни. Этот сад — настоящий оазис тишины и умиротворения.

Весенний Рим — больше, чем просто цветы

Помимо природных красот, весной Рим предлагает множество возможностей для прогулок, гастрономических открытий и наслаждения его исторической атмосферой.

Куда бы вы ни отправились, вас ждут романтические улочки, традиционные кафе и незабываемая энергетика Вечного города.

Уточнения

Рим (лат. и итал. Roma ) — столица и крупнейший город Италии. Расположен на реке Тибр. Часть территории Рима относится к государству Ватикан. Основанный в 753 г. до н. э. Рим — один из старейших городов Европы, столица древней римской цивилизации.

