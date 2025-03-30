Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Советские мотоциклы с коляской: от военной техники до туризма
Секрет стройной талии — в этих двух простых движениях
Скаты на грани исчезновения: новая улика найдена в их ДНК
Секрет длинных ног раскрыт: Яна Рудковская ответила на обвинения в использовании фотошопа
Розы, сакура и панорамы: весенний Рим во всей красе
Необычные решения для окна: как избавиться от скучных штор и создать интерьер, который удивит
Почему муравьи могут быть опасны для вашего сада и как с ними справиться
Тональная основа вне игры: как легко добиться безупречного тона лица с увлажнением
Обогнал ГИБДД — остался без прав: 5 ситуаций, в которых лучше не торопиться с маневром

Средневековый Эриче и легендарные Фаральони: уникальный остров, где вас ждут

2:04
Туризм

Сицилия — не просто крупнейший остров Италии, а настоящая королева внутреннего туризма. История, культура, пейзажи и гастрономия делают её уникальным направлением, притягивающим путешественников со всего мира.

путешествия, Сицилия
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ocean_bank.jpg by Polycarp Muheyi
путешествия, Сицилия

Aci Trezza: легендарное побережье

На восточном побережье острова, в живописной рыбацкой деревушке Aci Trezza, возвышаются знаменитые Фаральони — базальтовые скалы, которые, согласно "Одиссее", Полифем бросил в сторону бегущего Одиссея.

Это место вдохновляло писателей и режиссёров: здесь Джованни Верга поселил семью Малавольо, а Лукино Висконти снимал "Землю дрожащую".

Сегодня Aci Trezza — это не только история, но и живой курорт, где традиционные деревянные лодки рассекают морскую гладь, а в ресторанах подают свежайшие морепродукты. Здесь гармонично сочетаются аутентичность и современность, предлагая гостям незабываемые впечатления.

Эриче: средневековый мир на высоте 751 метр

На другом конце острова, в провинции Трапани, расположился Эриче — город-музей под открытым небом. Добраться сюда можно по канатной дороге, откуда открывается завораживающий вид на Трапани, солончаки и Эгадские острова.

Эриче — это путешествие в прошлое. Узкие мощёные улочки, древние крепости, замок Венеры и величественная матричная церковь создают атмосферу, будто вы попали в другую эпоху.

Здесь царит настоящий культ вкуса: миндальная выпечка, генуэзцы с кремом, нуга и знаменитая кассата делают Эриче местом паломничества гурманов.

Сицилия: место, где живёт душа Италии

Этот остров — не просто точка на карте, а воплощение мифа, искусства, природы и искреннего гостеприимства.

Он дарит ощущение принадлежности к огромной средиземноморской семье, в которой каждый найдёт свой уголок счастья.

Уточнения

Сици́лия (итал. и сиц. Sicilia) — область в Италии. Включает в себя одноимённый остров, а также прилегающие к нему Липарские, Эгадские, Пантеллерия, Устика и Пелагские острова. Благодаря распространению (помимо итальянского) также сицилийского языка, область имеет специальный статус.

Луки́но Виско́нти ди Модро́не (итал. Luchino Visconti di Modrone; 2 ноября 1906, Милан — 17 марта 1976, Рим) — итальянский режиссёр оперного и драматического театра и кино. Представитель одной из ветвей аристократического рода Висконти, миланский патриций.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном
Домашние животные
Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном Аудио 
Так больше не разрастается: как за 2 недели избавиться от хрена на участке
Садоводство, цветоводство
Так больше не разрастается: как за 2 недели избавиться от хрена на участке Аудио 
Нарушители из Украины испортили природное чудо Венгрии — и это нельзя исправить
Туризм
Нарушители из Украины испортили природное чудо Венгрии — и это нельзя исправить Аудио 
Популярное
Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном

Скромный воробей кажется самым простым созданием в городе. Но за его серым оперением скрывается стратег, выживальщик и мастер хитрых приёмов.

Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном
Нарушители из Украины испортили природное чудо Венгрии — и это нельзя исправить
Нарушители из Украины испортили природное чудо Венгрии — и это нельзя исправить
Змеи обходят стороной: как пара кустов может спасти лето на даче
Этот рецепт моркови знают не все — а зря, она получается идеальной
Вместо эвакуации — забвение: страшная участь 80 тысяч солдат ВСУ в курском приграничье Дмитрий Плотников Макрон предпримет все усилия, чтобы не дать Трампу реализовать планы на Украине Любовь Степушова На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь Андрей Николаев
Лучшие духи для весны, которые сводят с ума окружающих
Китай показал, каким будет двигатель будущего — и это не электричество
Скрутка пробега без приборов: как вычислить обман за 2 минуты
Скрутка пробега без приборов: как вычислить обман за 2 минуты
Последние материалы
Не отказывайтесь от зелени: какие растения растут в тени
Вишня даст в два раза больше плодов, если рядом посадить это
Диван ушёл, а место стало в два раза больше — как так
Этот вкусный элемент курицы может испортить ваш обмен веществ
Интерьер, который не устареет: 5 проверенных решений
Средневековый Эриче и легендарные Фаральони: уникальный остров, где вас ждут
Движение перед прыжком: инстинкт, который не исчез с одомашниванием кошки
Секретный эликсир молодости: этот напиток вернет коже упругость, удивив простотой рецепта
Поплавская против всепрощения: актриса объяснила, почему преследует звёзд шоу-бизнеса
Культовый предмет поможет раскрыть таинственный язык минойцев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.