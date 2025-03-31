От Дюма до Бонапарта: замки Иль-де-Франс, полные сюрпризов

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Совсем рядом с Парижем — в регионе Иль-де-Франс — раскинулись замки, каждый из которых будто вышел из исторического романа или сказки. Необязательно ехать далеко, чтобы прикоснуться к архитектуре, вдохновлённой королями, поэтами и художниками.

Фото: commons.wikimedia by Anonimage, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Донжон Венсенского замка, Франция

Венсенский замок — самый красивый и самый близкий к столице. Его 50-метровое подземелье впечатляет не меньше, чем готические башни.

Замок Монте-Кристо (Château de Monte-Cristo) — бывшая резиденция писателя Александра Дюма. Здесь в поместье площадью 9 гектаров не только ренессансная архитектура, но и английские сады, а рядом уютно расположился собственный Château d’If, который служил местом работы и убежищем для знаменитого литератора.

Замок Со (Château de Sceaux) — замок весны. Особенно прекрасен в сезон цветущей вишни. Стены, парк и цветочные аллеи словно созданы для неспешных прогулок.

Замок Бретей (Château de Breteuil) — словно ожившая сказка. Здесь вас встретят восковые скульптуры персонажей сказок Шарля Перро. И всё это — в окружении природы национального парка.

Дворец Фонтенбло — место, где творилась история Франции на протяжении восьми веков. Замок, четыре музея, обширные земли и величественный лес. От Филиппа IV Красивого до Наполеона III каждый житель оставил здесь следы своей экстравагантности и богатства.

Мальмезон — уютный частный особняк четы Бонапартов, купленный супругами в 1799 году, недавно полностью отреставрирован и радует гостей не только интерьерами, но и ботаническим садом.

Версаль — величественный и знаменитый. Самый большой замок мира, резиденция нескольких поколений французских королей. Версаль с его садами, Малым и Большим Трианоном, Оранжереей, галереей мороженого, Королевской часовней и другими великолепными памятниками, несомненно, является обязательным для посещения при посещении дворцов.

Рамбуйе — красивое поместье, где отдыхали королевы и президенты. Здесь есть даже молочная ферма с отделкой ракушками.

Идеальное путешествие по замкам Иль-де-Франс — это возможность за пару дней увидеть историю, красоту и вдохновение, не покидая окрестностей Парижа.

Уточнения

Венсе́нский за́мок (фр. Château de Vincennes) был построен для королей Франции в XIV—XVII столетиях в Венсенском лесу, на месте охотничьего поместья XII века. Вокруг замка сложился город Венсен, в наши дни — юго-восточное предместье Парижа.



«Граф Мо́нте-Кри́сто» (фр. Le Comte de Monte-Cristo) — приключенческий роман Александра Дюма, написанный им в 1844—1846 годах в соавторстве с Огюстом Маке.



Шарль Перро́ (фр. Charles Perrault; 12 января 1628, Париж, Королевство Франция — 16 мая 1703, Париж, Королевство Франция) — французский поэт, теоретик искусства и критик эпохи классицизма, член Французской академии с 1671 года, ныне известный в основном как автор «Сказок матушки Гусыни».



Дворец (замок) Фонтенбло́ (фр. Château de Fontainebleau) — королевский дворец во Франции, расположенный в департаменте Сена и Марна, в 70 км к юго-востоку от Парижа.



Фили́пп IV Краси́вый (фр Philippe IV le Bel, 8 апреля/июнь 1268, Фонтенбло — 29 ноября 1314, Фонтенбло) — король Франции с 1285, король Наварры 1284—1305, сын Филиппа III Смелого, из династии Капетингов.



Шарль Луи́ Наполео́н Бонапа́рт (фр. Charles Louis Napoléon Bonaparte), именовавшийся Луи-Наполеон Бонапарт (Louis-Napoléon Bonaparte), позже — Наполеон III (Napoléon III; 20 апреля 1808 — 9 января 1873) — французский государственный и политический деятель, первый и единственный президент Второй Французской республики в 1848—1852 годах, первый и единственный правитель Второй Французской империи в 1852—1870 годах.



Мальмезон (фр. Malmaison) — усадьба в 20 км от Парижа, наиболее известная как частная резиденция Наполеона Бонапарта и Жозефины Богарне.



Верса́ль (фр. Château de Versailles) — дворцово-парковый ансамбль во Франции, бывшая резиденция французских королей в городе Версаль, ныне являющемся пригородом Парижа; центр туризма мирового значения.



Рамбуйе́ (фр Château de Rambouillet) — замок в городе Рамбуйе, расположен в департаменте Ивелин, в регионе Иль-де-Франс на севере Франции, в 50 км (31 миля) к юго-западу от Парижа.

