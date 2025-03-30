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Алтын-Эмель — место, где степь поёт, а горы хранят древние тайны

1:26
Туризм

Иногда природа говорит громче слов. Так происходит в Алтын-Эмеле — национальном парке Казахстана, который недавно занял 7-е место в мировом рейтинге лучших национальных парков по версии Travel+Leisure.

национальный парк Алтын-Эмель, Казахстан
Фото: commons.wikimedia by Sane4o, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
национальный парк Алтын-Эмель, Казахстан

Это не просто территория с красивыми видами. Это — место силы. Здесь бархан поёт на ветру, древние курганы Бесшатыр рассказывают о великих предках, а на горизонте отражается гладь водохранилища Капшагай.

Парк удивляет своими пейзажами: от бескрайних степей до скал, от песчаных волн до оазисов с озёрами. И среди этого великолепия живут редкие животные: лошадь Пржевальского, снежный барс, газели, архары и другие исчезающие виды.

Алтын-Эмель оказался в списке рядом с самыми знаковыми уголками планеты — Галапагосами, Плитвицкими озёрами, Намибийской пустыней и Азорами. И это повод для гордости не только Казахстана, но и всей Центральной Азии.

Парк — настоящий рай для тех, кто любит экотуризм, уединение, дикие пейзажи и живую историю. Весной и осенью здесь особенно красиво — мягкий свет, свежий воздух и почти философское спокойствие.

Алтын-Эмель — это не просто точка на карте. Это место, где слышен голос природы. И он зовёт.

Уточнения

«Алтын-Эмель» — государственный национальный природный парк в долине реки Или на территории Жетысуской области Казахстана. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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