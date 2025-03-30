Путешествие в Сан-Джиминьяно: секрет идеального мороженого в сердце Тосканы

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Сан-Джиминьяно — словно сошедший со старинной открытки тосканский город с башнями, холмами и переулками, в которых хочется заблудиться. Но есть одна причина, по которой сюда приезжают даже те, кто не особенно интересуется историей: мороженое.

Фото: commons.wikimedia by Ввласенко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Башни Сан-Джиминьяно, Тоскана, Италия

В самом сердце города — легендарное кафе Gelateria Dondoli, где творит Серхио Дондоли. Он дважды становился чемпионом мира по мороженому — и это не просто титул, а подтверждение того, что делает он нечто особенное.

Местные ингредиенты, никаких консервантов или искусственных ароматизаторов — только вкус, который раскрывается с первого же глотка. Ты пробуешь крем Верначча, шафран с кедровыми орехами, розовый грейпфрут — и кажется, будто ешь саму Тоскану.

Очередь к кафе — отдельная достопримечательность. Люди знают, зачем стоят. Это не просто десерт — это эмоции.

Но Сан-Джиминьяно — не только мороженое. Это город башен, каждая из которых рассказывает историю. Это Пьяцца дель Дуомо, крепость Монтестаффоли, и даже Музей пыток, чтобы разбавить сладкое впечатление чем-то готическим.

А если хочется тишины — достаточно выйти за городские стены. Там начинаются тропы, петляющие между виноградниками и оливковыми рощами. Весной всё цветёт и пахнет, и ты идёшь под солнцем, будто внутри живописной открытки.

Сан-Джиминьяно — это про вкус, про виды, про ощущение, что жизнь прекрасна. И про то, что иногда лучшее мороженое в мире действительно можно найти… в маленьком тосканском городке.

Уточнения

Сан-Джиминьяно (итал. San Gimignano) — итальянский город в провинции Сиена в Тоскане.

