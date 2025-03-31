Речные трамвайчики спешат на помощь: власти Крыма нашли способ разгрузить дороги

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Чтобы переехать из одного крымского города в другой, можно воспользоваться автомобилем или автобусом. Крымские власти решили соединить города юго-восточного, южного и западного побережья с помощью паромов.

Фото: commons.wikimedia.org by Bestalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ялта

"Необходимо связать крымские города — Евпаторию, Севастополь и Ялту. Сейчас сложно назвать точные сроки реализации проектов, но концепция развития портовой инфраструктуры существует, и уже не только на бумаге", — сообщил председатель комитета по курортам и туризму Госсовета Роман Тихончук в эфире радио "Спутник в Крыму".

Возможность перемещения из одного города в другой водным путём может привлечь большее число туристов и отдыхающих на курорты Крыма.

Внутри приморских городов, чтобы попасть из одного района в другой, было решено запустить речные трамвайчики. Речные трамвайчики должны стать полноценным городским транспортом, которым могут воспользоваться и туристы, и местные жители. Такой вид транспорта необходим, особенно в курортный сезон.

Тихончук отметил, что началась реконструкция гидротехнических сооружений по всему побережью, чтобы малые суда и морские трамвайчики могли пришвартоваться.

Уточнения

Речной трамвай — транспорт, который перевозит пассажиров и туристов бывшего СССР.

