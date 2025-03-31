Эгисхайм — средневековая сказка в сердце Эльзаса: как деревня стала шедевром

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Представьте себе деревню, где улицы закручены в три идеальных кольца, а каждый дом будто сошёл с открытки. Добро пожаловать в Эгисхайм — одно из самых живописных мест Франции, спрятанное в самом сердце Эльзаса.

Фото: commons.wikimedia by AlineRockstud68, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Площадь перед замком Сен-Леон в Эгисхайме, Франция

Здесь средневековая архитектура и живые традиции переплетаются с ароматом винограда и тысячами цветущих вазонов. Каждый второй дом украшен цветами. Не просто красиво — волшебно! И не удивительно, что Эгисхайм уже четыре раза побеждал в национальных конкурсах цветущих деревень.

История деревни начинается с восьмиугольного замка графов Эгисхаймских, построенного в 720 году. Вокруг него за века выросла "деревня в кругах" — уникальное поселение с каменными стенами XIII века и разноцветными фахверковыми домами. Тут даже планировка — произведение искусства!

Но Эгисхайм — это не только красота, но и вкус. Виноградники на 339 гектарах, 33 винодела, из поколения в поколение продолжающие древние традиции. Почти половина виноградников сегодня — органические. Здесь создают престижные вина Эльзаса, которыми гордится вся Франция.

И да, каждый год жители высаживают более 35 000 цветов. Не потому что надо — а потому что любят.

Эгисхайм — не просто деревня. Это место, где красота и история идут по кругу. И каждый, кто сюда попадает, тоже становится частью этого идеального круга.

Уточнения

Эгисха́йм (фр. Eguisheim) — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст.

