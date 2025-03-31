Остров Афродиты: почему на Китиру приезжают, чтобы влюбиться в жизнь?

1:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Всего за один час ты оказываешься в месте, где бирюзовые воды ласкают берега, а воздух наполнен ароматом сосен и свободы. Это — Китира, волшебный остров на юге Пелопоннеса, где время замирает, а душа отдыхает.

Фото: commons.wikimedia by Comzeradd, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ остров Китера, Греция

Остров давно называют местом Афродиты — богини любви. И, поверь, не случайно: здесь влюбляются в каждый уголок — от древних венецианских крепостей до уютных бухт, скрытых от глаз.

На Китире тебе откроются:

Могучая крепость Кастелло 16 века и романтичный замок в Хоре, построенный в 1503 году.

Пещеры, будто специально спрятанные для тех, кто ищет уединения и магии природы.

Идеальные пляжи: красно-белая галька в Палеополисе, где, по легенде, купалась Афродита; естественные бассейны Авлемонаса, песчаная Мелидони и уединённые Диакофти, Платиа Аммос и Комбонада.

Любишь вкусненькое? Попробуй местное вино из сорта цириготико и легендарный мёд Китеры — его вкус запоминается навсегда.

А летом — окунись в вихрь местных фестивалей с музыкой, танцами и щедрыми застольями.

Йога по утрам, прогулки по склонам днём, ужин с видом на закат — и ты понимаешь: на Китиру приезжают не просто отдохнуть, а влюбиться. В себя. В море. В жизнь.

Уточнения

Ки́тира (Кифе́ры, греч. Κύθηρα) — остров в Эгейском море, входит в число Ионических островов. Китира считается одним из главных культовых центров Афродиты, по названию острова образована одна из эпиклес Афродиты — Китерия (Κυθέρεια).

