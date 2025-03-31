Фальшивое кольцо и звонок другу: что спасёт одиноких туристок от назойливых мужчин

Опытная путешественница дала советы девушкам, путешествующим в одиночку, как избежать нежелательного внимания мужчин. Туристка поделилась своими соображениями на платформе Reddit.
Она посоветовала носить поддельное обручальное кольцо, ведь многие мужчины воспринимают незамужних путешественниц как девушек, умышленно ищущих знакомств. Также путешественница отметила, что не будет лишним поговорить с кем-нибудь по телефону во время поездки в такси, особенно если таксист начал проявлять к вам повышенный интерес. Можно разыграть сцену, будто вы говорите с мужчиной, который вот-вот вас встретит. Таким образом создастся иллюзия, что вы не одна в стране.
Ещё один хороший приём — купить трекер, с помощью которого ваши родные и друзья всегда будут знать, где вы находитесь.
"Я подцепила к своим ключам и кошельку устройство, которое подключается к телефону моей лучшей подруги, чтобы она могла видеть, где я нахожусь, даже если мой телефон разрядится", — пояснила путешественница.
И ещё один важный совет — не злоупотреблять алкоголем, ведь можно случайно не рассчитать свою меру и совершенно забыться и расслабиться, что послужит поводом к сближению для некоторых мужчин.
Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.
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