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Фальшивое кольцо и звонок другу: что спасёт одиноких туристок от назойливых мужчин

1:18
Туризм

Опытная путешественница дала советы девушкам, путешествующим в одиночку, как избежать нежелательного внимания мужчин. Туристка поделилась своими соображениями на платформе Reddit.

Девушка в горах
Фото: unsplash.com by Jason Blackeye, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в горах

Она посоветовала носить поддельное обручальное кольцо, ведь многие мужчины воспринимают незамужних путешественниц как девушек, умышленно ищущих знакомств. Также путешественница отметила, что не будет лишним поговорить с кем-нибудь по телефону во время поездки в такси, особенно если таксист начал проявлять к вам повышенный интерес. Можно разыграть сцену, будто вы говорите с мужчиной, который вот-вот вас встретит. Таким образом создастся иллюзия, что вы не одна в стране.

Ещё один хороший приём — купить трекер, с помощью которого ваши родные и друзья всегда будут знать, где вы находитесь.

"Я подцепила к своим ключам и кошельку устройство, которое подключается к телефону моей лучшей подруги, чтобы она могла видеть, где я нахожусь, даже если мой телефон разрядится", — пояснила путешественница.

И ещё один важный совет — не злоупотреблять алкоголем, ведь можно случайно не рассчитать свою меру и совершенно забыться и расслабиться, что послужит поводом к сближению для некоторых мужчин.

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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