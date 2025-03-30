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Самый опасный пляж в мире: почему здесь опасно даже ходить

2:17
Туризм

На первый взгляд, это место кажется настоящим раем: белоснежный песок, прозрачная вода и нетронутая природа. Идеальное место для отдыха мечты. Но не спешите раскладывать полотенце — это одно из самых опасных мест на планете.

Пляж
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пляж

Где находится этот смертельно красивый пляж?

Остров Фрейзер — крупнейший песчаный остров в мире, расположенный у восточного побережья Австралии, в штате Квинсленд.

Это место вошло в список Всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря уникальной экосистеме: здесь сочетаются огромные песчаные дюны, густые тропические леса, эвкалиптовые рощи и мангровые заросли.

Но несмотря на всю красоту, этот остров может стать смертельно опасным.

Опасности под водой

Купаться здесь — настоящее безумие. Вот лишь несколько причин:

  • В водах Фрейзера обитают агрессивные акулы, которые нередко атакуют людей.
  • Медузы, включая смертельно опасную кубомедузу, могут оставить ужасные ожоги.
  • Мощные подводные течения способны унести даже самых опытных пловцов далеко от берега.

Опасности на суше

Но даже если вы решили просто понежиться на солнце, остров таит не меньше угроз:

  • В песке могут прятаться ядовитые пауки, укус которых в некоторых случаях смертелен.
  • Дикие собаки динго, свободно разгуливающие по острову, нередко нападают на людей. При этом уничтожать их запрещено — они находятся под защитой.
  • Встреча со змеями и игуанами тоже может стать неприятным сюрпризом.

Как остров Фрейзер получил своё название?

История названия связана с трагическими событиями. В 1836 году судно, на котором плыли капитан Джеймс Фрейзер и его жена Элиза Фрейзер, потерпело крушение у берегов острова. Капитан погиб, а Элиза выжила благодаря помощи местного племени.

Вернувшись в Лондон, она начала рассказывать свою историю публике, привлекая внимание к загадочному острову. Со временем на Фрейзере стали селиться европейцы, а коренное население постепенно исчезло.

Уточнения

Кви́нсленд (англ. Queensland, дословно — Земля Королевы) — штат на северо-востоке материковой части Австралии. Столица и крупнейший город — Брисбен. Девиз: лат. Audax at Fidelis ("Смелый, но верный").

Кубомеду́зы (лат. Cubozoa) — класс стрекающих. Эта небольшая группа включает около 20 видов, населяющих тропические и тёплые умеренные моря с океанической солёностью. Некоторые представители опасны для человека: ожоги, вызываемые их стрекательными клетками, могут быть смертельны.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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