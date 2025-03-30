Самый опасный пляж в мире: почему здесь опасно даже ходить

2:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

На первый взгляд, это место кажется настоящим раем: белоснежный песок, прозрачная вода и нетронутая природа. Идеальное место для отдыха мечты. Но не спешите раскладывать полотенце — это одно из самых опасных мест на планете.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пляж

Где находится этот смертельно красивый пляж?

Остров Фрейзер — крупнейший песчаный остров в мире, расположенный у восточного побережья Австралии, в штате Квинсленд.

Это место вошло в список Всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря уникальной экосистеме: здесь сочетаются огромные песчаные дюны, густые тропические леса, эвкалиптовые рощи и мангровые заросли.

Но несмотря на всю красоту, этот остров может стать смертельно опасным.

Опасности под водой

Купаться здесь — настоящее безумие. Вот лишь несколько причин:

В водах Фрейзера обитают агрессивные акулы, которые нередко атакуют людей.

Медузы, включая смертельно опасную кубомедузу, могут оставить ужасные ожоги.

Мощные подводные течения способны унести даже самых опытных пловцов далеко от берега.

Опасности на суше

Но даже если вы решили просто понежиться на солнце, остров таит не меньше угроз:

В песке могут прятаться ядовитые пауки, укус которых в некоторых случаях смертелен.

Дикие собаки динго, свободно разгуливающие по острову, нередко нападают на людей. При этом уничтожать их запрещено — они находятся под защитой.

Встреча со змеями и игуанами тоже может стать неприятным сюрпризом.

Как остров Фрейзер получил своё название?

История названия связана с трагическими событиями. В 1836 году судно, на котором плыли капитан Джеймс Фрейзер и его жена Элиза Фрейзер, потерпело крушение у берегов острова. Капитан погиб, а Элиза выжила благодаря помощи местного племени.

Вернувшись в Лондон, она начала рассказывать свою историю публике, привлекая внимание к загадочному острову. Со временем на Фрейзере стали селиться европейцы, а коренное население постепенно исчезло.

Уточнения

Кви́нсленд (англ. Queensland, дословно — Земля Королевы) — штат на северо-востоке материковой части Австралии. Столица и крупнейший город — Брисбен. Девиз: лат. Audax at Fidelis ("Смелый, но верный").



Кубомеду́зы (лат. Cubozoa) — класс стрекающих. Эта небольшая группа включает около 20 видов, населяющих тропические и тёплые умеренные моря с океанической солёностью. Некоторые представители опасны для человека: ожоги, вызываемые их стрекательными клетками, могут быть смертельны.

