Самый опасный пляж в мире: почему здесь опасно даже ходить

На первый взгляд, это место кажется настоящим раем: белоснежный песок, прозрачная вода и нетронутая природа. Идеальное место для отдыха мечты. Но не спешите раскладывать полотенце — это одно из самых опасных мест на планете.
Остров Фрейзер — крупнейший песчаный остров в мире, расположенный у восточного побережья Австралии, в штате Квинсленд.
Это место вошло в список Всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря уникальной экосистеме: здесь сочетаются огромные песчаные дюны, густые тропические леса, эвкалиптовые рощи и мангровые заросли.
Но несмотря на всю красоту, этот остров может стать смертельно опасным.
Купаться здесь — настоящее безумие. Вот лишь несколько причин:
Но даже если вы решили просто понежиться на солнце, остров таит не меньше угроз:
История названия связана с трагическими событиями. В 1836 году судно, на котором плыли капитан Джеймс Фрейзер и его жена Элиза Фрейзер, потерпело крушение у берегов острова. Капитан погиб, а Элиза выжила благодаря помощи местного племени.
Вернувшись в Лондон, она начала рассказывать свою историю публике, привлекая внимание к загадочному острову. Со временем на Фрейзере стали селиться европейцы, а коренное население постепенно исчезло.
Кви́нсленд (англ. Queensland, дословно — Земля Королевы) — штат на северо-востоке материковой части Австралии. Столица и крупнейший город — Брисбен. Девиз: лат. Audax at Fidelis ("Смелый, но верный").
Кубомеду́зы (лат. Cubozoa) — класс стрекающих. Эта небольшая группа включает около 20 видов, населяющих тропические и тёплые умеренные моря с океанической солёностью. Некоторые представители опасны для человека: ожоги, вызываемые их стрекательными клетками, могут быть смертельны.
Скромный воробей кажется самым простым созданием в городе. Но за его серым оперением скрывается стратег, выживальщик и мастер хитрых приёмов.