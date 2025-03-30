Секрет Адриатики: страна, где можно жить у моря за копейки

Албания стремительно становится новым хитом пляжного отдыха в Европе. Кристально чистая вода, потрясающие виды и доступные цены делают эту страну идеальным местом для путешественников, уставших от дорогих курортов.
Албания — это не только береговая линия с золотыми пляжами и живописными бухтами, но и удивительное гостеприимство местных жителей.
Здесь можно найти уютные отели, отличные рестораны и атмосферные городки без толп туристов.
Считается жемчужиной албанской Ривьеры. Город привлекает своими бирюзовыми водами, стильными барами и близостью к греческому острову Корфу.
Пляжи Pasqyra и Pulebardha — идеальны для тех, кто хочет насладиться природной красотой.
Белый песок, лазурная вода и небольшие островки, до которых можно доплыть — всё это делает Ксамиль похожим на экзотический уголок. Здесь мало шума, а рестораны предлагают свежайшие морепродукты.
Этот город знаменит не только великолепными пляжами, но и богатым прошлым. Именно здесь была провозглашена независимость Албании.
Влёра отлично подойдёт тем, кто хочет сочетать пляжный отдых с изучением культуры.
Песчаные пляжи этого курорта идеально подходят для семейного отдыха. А если захочется разнообразия — можно исследовать римский амфитеатр II века и византийские стены.
Голубая вода, белоснежные галечные пляжи и высокие горы делают Дерми одним из самых живописных мест страны.
Если вы ищете тишину и природу — вам сюда.
Респу́блика Алба́ния (алб. Republika e Shqipërisë ), — государство в западной части Балканского полуострова. Столица — Тирана. Государственный язык — албанский. Основная религия — ислам, около 64 % населения — мусульмане-сунниты.
Скромный воробей кажется самым простым созданием в городе. Но за его серым оперением скрывается стратег, выживальщик и мастер хитрых приёмов.