Секрет Адриатики: страна, где можно жить у моря за копейки

1:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Албания стремительно становится новым хитом пляжного отдыха в Европе. Кристально чистая вода, потрясающие виды и доступные цены делают эту страну идеальным местом для путешественников, уставших от дорогих курортов.

Фото: commons.wikimedia.org by Sietske2, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Албания

Скрытая жемчужина Европы

Албания — это не только береговая линия с золотыми пляжами и живописными бухтами, но и удивительное гостеприимство местных жителей.

Здесь можно найти уютные отели, отличные рестораны и атмосферные городки без толп туристов.

Лучшие курорты для отдыха

Саранда: элегантность и космополитизм

Считается жемчужиной албанской Ривьеры. Город привлекает своими бирюзовыми водами, стильными барами и близостью к греческому острову Корфу.

Пляжи Pasqyra и Pulebardha — идеальны для тех, кто хочет насладиться природной красотой.

Ксамиль: тропики в Средиземном море

Белый песок, лазурная вода и небольшие островки, до которых можно доплыть — всё это делает Ксамиль похожим на экзотический уголок. Здесь мало шума, а рестораны предлагают свежайшие морепродукты.

Влёра: история и морские приключения

Этот город знаменит не только великолепными пляжами, но и богатым прошлым. Именно здесь была провозглашена независимость Албании.

Влёра отлично подойдёт тем, кто хочет сочетать пляжный отдых с изучением культуры.

Дуррес: пляжный релакс и древний амфитеатр

Песчаные пляжи этого курорта идеально подходят для семейного отдыха. А если захочется разнообразия — можно исследовать римский амфитеатр II века и византийские стены.

Дерми: рай для любителей уединения

Голубая вода, белоснежные галечные пляжи и высокие горы делают Дерми одним из самых живописных мест страны.

Если вы ищете тишину и природу — вам сюда.

Уточнения

Респу́блика Алба́ния (алб. Republika e Shqipërisë ), — государство в западной части Балканского полуострова. Столица — Тирана. Государственный язык — албанский. Основная религия — ислам, около 64 % населения — мусульмане-сунниты.

