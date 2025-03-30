Исторический дворец Милана стал главным туристическим открытием года, по версии TIME

Италия снова удивляет! Миланский Палаццо Читтерио вошел в список 100 лучших туристических направлений мира по версии TIME. Этот рейтинг включает самые захватывающие и впечатляющие места на планете, и в 2025 году в него вошли сразу три итальянские локации.
Этот исторический дворец, построенный в XVIII веке, долгое время оставался в тени. В 1972 году его приобрело государство, планируя включить в проект "Grande Brera".
Но лишь в декабре 2023 года, спустя 50 лет реставрации, здание открыло двери для публики. Теперь в его стенах можно увидеть работы Пикассо, Модильяни, де Кирико и Брака.
Палаццо Читтерио уже стал важной частью культурной жизни Италии и привлек внимание туристов со всего мира, что и обеспечило ему место в престижном рейтинге.
В категории "места для проживания" оказались еще две итальянские локации:
На вершине списка — Стокгольмский архипелаг. Этот природный шедевр из 21 острова стал частью проекта Stockholm Archipelago Trail, который предлагает путешественникам уникальные маршруты.
На втором месте — Обсерватория Лоуэлла в американском Флагстаффе. Именно здесь была открыта атмосфера Плутона и замечены крупнейшие известные звезды.
Третье место занял необычный ресторан Awa в Лиме, Перу, предлагающий блюда из продуктов Амазонки.
Мила́н (итал. Milano) — главный город северной Италии, административный центр Ломбардии, самой крупной области Италии, и одноимённой территориальной единицы, приравненной к провинции.
TIME (с англ. — "время") — американский еженедельный журнал и информационный портал со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Впервые номер журнала вышел в Нью-Йорке 3 марта 1923 года.
Скромный воробей кажется самым простым созданием в городе. Но за его серым оперением скрывается стратег, выживальщик и мастер хитрых приёмов.