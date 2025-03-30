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Исторический дворец Милана стал главным туристическим открытием года, по версии TIME

2:15
Туризм

Италия снова удивляет! Миланский Палаццо Читтерио вошел в список 100 лучших туристических направлений мира по версии TIME. Этот рейтинг включает самые захватывающие и впечатляющие места на планете, и в 2025 году в него вошли сразу три итальянские локации.

Милан
Фото: flickr.com by kuhnmi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Милан

Палаццо Читтерио: культурное сердце Милана

Этот исторический дворец, построенный в XVIII веке, долгое время оставался в тени. В 1972 году его приобрело государство, планируя включить в проект "Grande Brera".

Но лишь в декабре 2023 года, спустя 50 лет реставрации, здание открыло двери для публики. Теперь в его стенах можно увидеть работы Пикассо, Модильяни, де Кирико и Брака.

Палаццо Читтерио уже стал важной частью культурной жизни Италии и привлек внимание туристов со всего мира, что и обеспечило ему место в престижном рейтинге.

Итальянские отели среди лучших в мире

В категории "места для проживания" оказались еще две итальянские локации:

  • Палаццо Талиа, Рим — роскошный отель в центре города, недалеко от Испанской лестницы и фонтана Треви. Открытый в мае 2024 года, он привлекает внимание не только уровнем сервиса, но и дизайном, созданным режиссером Лукой Гуаданьино.
  • Aki Plose, Брессаноне — семейный курорт с зоопарком, детскими площадками и приключенческими маршрутами. Отличное место для отдыха с детьми!

Топ-3 мировых направления по версии TIME

На вершине списка — Стокгольмский архипелаг. Этот природный шедевр из 21 острова стал частью проекта Stockholm Archipelago Trail, который предлагает путешественникам уникальные маршруты.

На втором месте — Обсерватория Лоуэлла в американском Флагстаффе. Именно здесь была открыта атмосфера Плутона и замечены крупнейшие известные звезды.

Третье место занял необычный ресторан Awa в Лиме, Перу, предлагающий блюда из продуктов Амазонки.

Уточнения

Мила́н (итал. Milano) — главный город северной Италии, административный центр Ломбардии, самой крупной области Италии, и одноимённой территориальной единицы, приравненной к провинции. 
 

TIME (с англ. — "время") — американский еженедельный журнал и информационный портал со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Впервые номер журнала вышел в Нью-Йорке 3 марта 1923 года.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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