Туризм на колесах: какие штрафы могут ждать автотуристов на пути к природе

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С наступлением весны миллионы россиян отправятся на природу на собственном автомобиле. Однако важно помнить, что при поездках по лесам, водоемам, национальным паркам и заповедникам необходимо соблюдать особые требования, иначе можно получить солидный штраф. Для предпринимателей, строящих кемпинги и глэмпинги в водоохранных зонах, готовят законопроект, который облегчит доступ транспорта.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушки путешествуют на машине

Штрафы для автотуристов: что нужно знать

Часто нарушаемые правила

С каждым годом в России увеличивается количество глэмпингов и кемпингов, часто расположенных в близости от водоемов. В Нижегородской, Ростовской, Тверской, Московской, Новгородской и Калужской областях действует 247 таких объектов. Однако для предпринимателей возникает сложность при подъезде транспорта, так как в водоохранных зонах действуют строгие правила.

Водителям запрещается передвигаться по побережью озер, рек и морей, за исключением спецтранспорта. Они могут двигаться только по дорогам с твердым покрытием, а парковаться — только на специально оборудованных стоянках.

Запретные зоны для водителей:

200 метров от реки длиной более 50 км.

100 метров от реки длиной от 10 до 50 км.

50 метров от реки длиной до 10 км.

50 метров от озера или водохранилища, кроме озера Байкал.

500 метров от моря.

За нарушение этих норм водителям грозит штраф до 4,5 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма штрафа составляет до 12 тысяч рублей, а для юридических — до 400 тысяч рублей.

Пожарная безопасность и правила въезда в лес

Органы местного самоуправления могут ограничить въезд автомобилей в леса в период особого противопожарного режима. Эти ограничения публикуются на сайтах МЧС, и водители должны соблюдать их, чтобы избежать штрафов.

Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах могут составлять:

До 30 тысяч рублей за нарушение в обычных условиях.

До 50 тысяч рублей, если нарушение произошло в условиях чрезвычайной ситуации, вызванной лесным пожаром.

Также важны правила въезда в заповедники и национальные парки. Иногда для въезда требуется специальное разрешение, а в некоторых случаях въезд автомобилей на такие территории полностью запрещен. Штраф за нарушение этих правил может составить от 3 до 4 тысяч рублей, а автомобиль могут конфисковать.

Парковка и стоянка: местные особенности

Российские правила парковки одинаковы по всей стране, однако в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, действуют свои дополнительные ограничения. Например, за парковку на газоне в этих городах водители могут получить штраф в 5 тысяч рублей.

Кроме того, на всех дорогах стоит помнить, что парковка для длительного отдыха возможна только на специально отведенных площадках, а нельзя оставлять машину на пешеходных переходах, под мостами и в других запрещенных местах.

Уточнения

Глэ́мпинг (англ. Glamping) — разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе.

