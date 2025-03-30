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Туризм на колесах: какие штрафы могут ждать автотуристов на пути к природе

3:26
Туризм

С наступлением весны миллионы россиян отправятся на природу на собственном автомобиле. Однако важно помнить, что при поездках по лесам, водоемам, национальным паркам и заповедникам необходимо соблюдать особые требования, иначе можно получить солидный штраф. Для предпринимателей, строящих кемпинги и глэмпинги в водоохранных зонах, готовят законопроект, который облегчит доступ транспорта.

Девушки путешествуют на машине
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушки путешествуют на машине

Штрафы для автотуристов: что нужно знать

Часто нарушаемые правила

С каждым годом в России увеличивается количество глэмпингов и кемпингов, часто расположенных в близости от водоемов. В Нижегородской, Ростовской, Тверской, Московской, Новгородской и Калужской областях действует 247 таких объектов. Однако для предпринимателей возникает сложность при подъезде транспорта, так как в водоохранных зонах действуют строгие правила.

Водителям запрещается передвигаться по побережью озер, рек и морей, за исключением спецтранспорта. Они могут двигаться только по дорогам с твердым покрытием, а парковаться — только на специально оборудованных стоянках.

Запретные зоны для водителей:

  • 200 метров от реки длиной более 50 км.

  • 100 метров от реки длиной от 10 до 50 км.

  • 50 метров от реки длиной до 10 км.

  • 50 метров от озера или водохранилища, кроме озера Байкал.

  • 500 метров от моря.

За нарушение этих норм водителям грозит штраф до 4,5 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма штрафа составляет до 12 тысяч рублей, а для юридических — до 400 тысяч рублей.

Пожарная безопасность и правила въезда в лес

Органы местного самоуправления могут ограничить въезд автомобилей в леса в период особого противопожарного режима. Эти ограничения публикуются на сайтах МЧС, и водители должны соблюдать их, чтобы избежать штрафов.

Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах могут составлять:

  • До 30 тысяч рублей за нарушение в обычных условиях.

  • До 50 тысяч рублей, если нарушение произошло в условиях чрезвычайной ситуации, вызванной лесным пожаром.

Также важны правила въезда в заповедники и национальные парки. Иногда для въезда требуется специальное разрешение, а в некоторых случаях въезд автомобилей на такие территории полностью запрещен. Штраф за нарушение этих правил может составить от 3 до 4 тысяч рублей, а автомобиль могут конфисковать.

Парковка и стоянка: местные особенности

Российские правила парковки одинаковы по всей стране, однако в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, действуют свои дополнительные ограничения. Например, за парковку на газоне в этих городах водители могут получить штраф в 5 тысяч рублей.

Кроме того, на всех дорогах стоит помнить, что парковка для длительного отдыха возможна только на специально отведенных площадках, а нельзя оставлять машину на пешеходных переходах, под мостами и в других запрещенных местах.

Уточнения

Глэ́мпинг (англ. Glamping) — разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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