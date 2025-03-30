Где в Британии можно легально разбить лагерь: новые места для кемпинга

2:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Этим летом британские туристы получат уникальную возможность разбить лагерь в местах, ранее закрытых для посещения. Новая инициатива платформы CampWild и благотворительной организации Rewilding Britainоткрывает доступ к заповедным территориям, где раньше нельзя было оставаться на ночь.

Фото: unsplash.com by Jake Sloop jakesloop, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Туристическая палатка

Отдыхающие смогут не только наслаждаться природой, но и поучаствовать в её восстановлении: помочь с мониторингом биоразнообразия, отслеживанием диких животных и даже удалением инвазивных видов.

Кемпинг в сердце дикой природы

Проект CampWilding Britain открывает 15 уникальных природных зон - от Корнуолла до Шотландии — где туристы смогут легально разбить лагерь и внести вклад в восстановление экосистем.

"Эти места — одни из самых экологически богатых в Великобритании. Мы даём людям возможность не просто отдохнуть на природе, а стать частью её восстановления", — отмечает соучредитель CampWild Том Бэкхаус.

Перед поездкой туристы получат интерактивную карту, где указаны редкие виды животных и растений, а также рекомендации по участию в природоохранных инициативах.

Что ждёт туристов?

Гости CampWild смогут остановиться в самых живописных уголках Британии:

Пайн-Айленд (Йоркшир) — восстановленный лес, где высажено 25 000 деревьев . Туристы смогут участвовать в их уходе.

Маппертонские дикие земли (Дорсет) — 404 гектара бывших сельхозугодий , которые превращаются в заповедник.

Rewilding Kinkell (Шотландия) — проект по возрождению дикой природы в прибрежных районах.

Кроме того, туристам представится шанс увидеть редких животных, таких как европейский бобр, который постепенно возвращается в дикую природу Британии.

Природа, экотуризм и ответственность

Rewilding Britain убеждены: люди должны быть в центре восстановления природы.

"Чем ближе мы к природе, тем больше её ценим. Этот проект не только открывает доступ к уникальным местам, но и даёт возможность внести свой вклад в их сохранение", — подчеркивает представитель организации Сара Кинг.

Кроме того, каждая поездка в рамках CampWild поддерживает Rewilding Britain - 1 фунт стерлингов с каждого туриста идёт на проекты по восстановлению дикой природы.

CampWild, основанный в 2023 году, предлагает путешественникам почти 200 локаций по всей Британии, где можно легально остаться на ночёвку в дикой природе - от древних лесов до прибрежных лугов.

Эта инициатива — уникальный шанс для любителей дикой природы и экотуризма. Теперь кемпинг становится не просто отдыхом, а вкладом в будущее природы.

Уточнения

Ке́мпинг (от англ. camping «проживание в лагере») — оборудованный летний лагерь для автотуристов c местами для установки палаток или лёгкими домиками, местами для стоянки автомобилей (на общей стоянке или непосредственно у жилья) и туалетами.

