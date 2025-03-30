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Где в Британии можно легально разбить лагерь: новые места для кемпинга

2:54
Туризм

Этим летом британские туристы получат уникальную возможность разбить лагерь в местах, ранее закрытых для посещения. Новая инициатива платформы CampWild и благотворительной организации Rewilding Britainоткрывает доступ к заповедным территориям, где раньше нельзя было оставаться на ночь.

Туристическая палатка
Фото: unsplash.com by Jake Sloop jakesloop, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Туристическая палатка

Отдыхающие смогут не только наслаждаться природой, но и поучаствовать в её восстановлении: помочь с мониторингом биоразнообразия, отслеживанием диких животных и даже удалением инвазивных видов.

Кемпинг в сердце дикой природы

Проект CampWilding Britain открывает 15 уникальных природных зон - от Корнуолла до Шотландии — где туристы смогут легально разбить лагерь и внести вклад в восстановление экосистем.

"Эти места — одни из самых экологически богатых в Великобритании. Мы даём людям возможность не просто отдохнуть на природе, а стать частью её восстановления", — отмечает соучредитель CampWild Том Бэкхаус.

Перед поездкой туристы получат интерактивную карту, где указаны редкие виды животных и растений, а также рекомендации по участию в природоохранных инициативах.

Что ждёт туристов?

Гости CampWild смогут остановиться в самых живописных уголках Британии:

  • Пайн-Айленд (Йоркшир) — восстановленный лес, где высажено 25 000 деревьев. Туристы смогут участвовать в их уходе.

  • Маппертонские дикие земли (Дорсет) — 404 гектара бывших сельхозугодий, которые превращаются в заповедник.

  • Rewilding Kinkell (Шотландия) — проект по возрождению дикой природы в прибрежных районах.

Кроме того, туристам представится шанс увидеть редких животных, таких как европейский бобр, который постепенно возвращается в дикую природу Британии.

Природа, экотуризм и ответственность

Rewilding Britain убеждены: люди должны быть в центре восстановления природы.

"Чем ближе мы к природе, тем больше её ценим. Этот проект не только открывает доступ к уникальным местам, но и даёт возможность внести свой вклад в их сохранение", — подчеркивает представитель организации Сара Кинг.

Кроме того, каждая поездка в рамках CampWild поддерживает Rewilding Britain - 1 фунт стерлингов с каждого туриста идёт на проекты по восстановлению дикой природы.

CampWild, основанный в 2023 году, предлагает путешественникам почти 200 локаций по всей Британии, где можно легально остаться на ночёвку в дикой природе - от древних лесов до прибрежных лугов.

Эта инициатива — уникальный шанс для любителей дикой природы и экотуризма. Теперь кемпинг становится не просто отдыхом, а вкладом в будущее природы.

Уточнения

Ке́мпинг (от англ. camping «проживание в лагере») — оборудованный летний лагерь для автотуристов c местами для установки палаток или лёгкими домиками, местами для стоянки автомобилей (на общей стоянке или непосредственно у жилья) и туалетами.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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Где в Британии можно легально разбить лагерь: новые места для кемпинга
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