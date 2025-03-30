Погружение в колумбийскую атмосферу: открываем тайны Боготы за 48 часов

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1:15
Туризм

В отличие от других городов Колумбии, таких как Медельин и Картахена, Богота часто остается вне внимания туристов, которые часто рассматривают её только как место прибытия.

Турист
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Турист

Тем не менее в Боготе есть замечательные музеи и потрясающее уличное искусство.

Хотя метро в Боготе все еще на стадии строительства, доступны автобусы, такси и велосипеды. Билеты можно приобрести и пополнить на вокзалах или в магазинах.

Посетите Музей золота, где выставлены артефакты доколониальной эпохи, и MAMBO, музей современного искусства, чтобы увидеть работы современных художников.

Не пропустите аджако сантаференьо — традиционное кулинарное блюдо с курицей и картофелем, которое можно попробовать на рынке Пласа-де-Меркадо-Ла-Персевенсия или в других популярных местах по всему городу.

Исследуйте пешеходные маршруты вокруг Боготы, такие как Квебрада-Ла-Вьеха и Лас-Мойяс, чтобы насладиться потрясающими видами на город и окружающие зеленые зоны.

Богота предлагает множество возможностей для интересного и насыщенного времяпровождения, прямо в сердце Колумбии, передает Reuters.

Уточнения

Колу́мбия — государство на северо-западе Южной Америки, с территориями в Центральной Америке. Столица — Богота. Граничит с Бразилией и Венесуэлой на востоке, на юге — с Эквадором и Перу, на западе — с Панамой.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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