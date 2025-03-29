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Сидр из Астурии: как искусство производства напитка привлекает туристов со всего мира

3:54
Туризм

Астурия — это место, где зелень мхов укутывает тишину, а океанский свет мягко льется на скалы.

Туристы
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Туристы

Здесь горы воинственно поднимаются над морем, а традиции и природа переплетаются в единую гармонию. В теплые летние дни бутылки с местным сидром всё так же, как когда-то, охлаждают в прохладных водах рек.

Кельтские корни региона проступают в музыке, мифах и традициях. Именно здесь в VIII веке возникло единственное королевство, сумевшее противостоять мусульманскому завоеванию. А в XX веке, в 1934 году, шахтеры подняли восстание, жестоко подавленное — его события предвосхитили приход диктатуры Франко. Сегодня Астурия воспринимается как одно из самых комфортных мест Испании, особенно в условиях климатических изменений: опросы показывают, что испанцы называют её своим любимым уголком страны.

Интерес к Астурии растет и за пределами Испании. Недавно открытая высокоскоростная железная дорога позволяет добраться из Мадрида в Овьедо и Хихон всего за три часа. В 2018 году местный аэропорт не принимал международные рейсы, а сегодня их уже двенадцать. Популярность региона стремительно увеличивается, и хотя пока он не страдает от наплыва туристов так сильно, как другие части Испании, проблема чрезмерного туризма уже маячит на горизонте. В Хихоне и Овьедо за год зафиксирован самый резкий рост краткосрочной аренды жилья: на 85,5% и 56,4% соответственно.

Недавнее включение астурийской традиции производства сидра в список нематериального наследия ЮНЕСКО ещё больше привлекло внимание к региону. Местный сидр не похож на тот, что делают в других странах. Сам процесс его употребления — настоящее искусство: напиток наливают держа бутылку высоко над головой, а стакан — у пояса. Важно выпить сидр залпом, пока пузырьки не исчезли, а немного оставшегося напитка традиционно выплескивают на пол перед тем, как передать стакан другому.

"Первые упоминания о сидре относятся к тысячелетней давности, но культура его употребления остаётся живой, постоянно меняясь", — отмечает Луис Бенито Гарсия Альварес, историк и глава кафедры сидра в Университете Овьедо.

Сидр в Астурии — это напиток рабочих, но при этом его качество всегда на высоте. Производством занимаются исключительно семейные компании, причем некоторые из них ведут свою историю уже восемь поколений. Напиток изготавливают строго из местных сортов яблок по традиционным технологиям. Даже стеклянные бутылки используются повторно — некоторые служат уже более 50 лет. Несмотря на ремесленный подход, бутылка сидра в ресторане стоит всего 3-4 евро.

Лучшее место для знакомства с этим напитком — Сидр-Шир, расположенный всего в часе езды от Овьедо и Хихона. Название этой местности вызывает ассоциации с миром Толкина — и не зря. Здесь среди гор, долин и диких пляжей раскинулись деревни, хранящие древние традиции.

В этих местах каждый поворот дороги ведет к чему-то новому: то к древней пещере в Нарзане, где летом проходит месса, то к уединенному рынку в Сантолайе, то к реке с вековыми водяными мельницами. Весной воздух здесь напоён ароматом цветущих растений, а пешеходные маршруты позволяют наслаждаться красотой природы без суеты, передает The Guardian. 

Уточнения

Сидр (фр. cidre, устаревшее и в просторечье — буза) — слабоалкогольный напиток, получаемый посредством брожения яблочного, реже грушевого или айвового сока с помощью добавления культивированных дрожжей или натуральным способом. Грушевый сидр называется перри.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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