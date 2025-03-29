Авантюры в горах: вот как природа и культура сочетаются в Армении

Дорога вверх по тропе, ведущей к смотровой площадке напротив Нораванка, одной из главных туристических жемчужин Армении, занимает всего пару километров.
Однако это непростой подъем: крутые зигзаги, особенно в летнюю жару, требуют выносливости. Но усилия окупаются с лихвой — панорама, открывающаяся с вершины, завораживает.
Только с высоты можно по-настоящему разглядеть великолепие монастырского комплекса, сложенного из красного камня. Церкви, часовни, резные хачкары — всё это органично вписано в каньон цвета корицы, испещренный пещерами, напоминающими соты. Местные их называют "медвежьими гнездами".
После спуска можно сделать передышку в небольшом кафе, устроившемся в пещере у дороги, ведущей к монастырю. Здесь подают свежие салаты, густой прохладный мацун (местный вариант йогурта), ароматный лаваш и бутылки с Джермуком — знаменитой минеральной водой Армении.
Армения не может похвастаться такими высочайшими вершинами, как её соседка Грузия, но ощущение приключения здесь сильнее. В горах встречаешь меньше людей, а иногда — вообще никого. И это редкое, по-настоящему ценное чувство уединения.
Но прогулка по Армении — это не только природа, но и культура. На берегу озера Севан можно остановиться в Доме писателей — архитектурном шедевре советского модернизма. Футуристичное здание, напоминающее гигантский снегоступ, было построено в 1930-х годах и до сих пор принимает гостей, хоть и выглядит немного обветшавшим.
Вечером можно отправиться к монастырю Севанаванк. На пути к Севану люди останавливаются на кладбище Норатус, где сохранилось около тысячи хачкаров, некоторые из которых датируются X веком. Можно побродить среди резных крестов, любуясь узорами, выцветшими от времени.
Большинство туристов направляются в Дилижан — уютный город на севере, который служит воротами в одноименный национальный парк. Там начинается около 200 км размеченных пешеходных маршрутов.
Вашим первым маршрутом может стать полудневный поход по древним пастушьим тропам в соседней провинции Лори. Так можно изучить руины монастыря Бардзракаш, затерянные в лесах Тавуша, и хачкар XIII века Сирун Хач — "красивый крест", передает The Guardian.
Нораванк — армянский монастырский комплекс, построенный в XIII—XIV веках в 122 км от Еревана, на уступе узкого извилистого ущелья притока реки Арпа близ села Арени.
Скромный воробей кажется самым простым созданием в городе. Но за его серым оперением скрывается стратег, выживальщик и мастер хитрых приёмов.