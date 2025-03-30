Семейное путешествие обернулось кошмаром: заслуженный врач чуть не убил жену в горах за отказ фотографироваться

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Супружеская пара была в путешествии на Гавайях. Во время похода по горным тропам по маршруту Уиндворд — Оаху случился инцидент. 46-летний Герхард Кениг попытался сбросить жену с горы. Об этом сообщило издание Hawaii News Now.

Фото: commons.wikimedia.org by Eric Tessmer, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Гавайи

Предположительно муж набросился на жену, когда она отказалась фотографироваться. Он ударил её камнем по голове и уколол шприцем. В результате женщина получила травмы лица и головы. Её состояние было критическим, но пострадавшую вовремя госпитализировали и оказали медицинскую помощь. Муж попытался скрыться, но полиции удалось его задержать после шести часов поиска.

Супруги Кениг были уважаемыми людьми. Они вместе работали врачами. Герхард Кениг был анестезиологом, до этого работал доцентом на кафедре анестезиологии и биоинженерии в Питтсбургском университете. Пока идёт судебное разбирательство, Кениг отстранён от работы.

Уточнения

Гава́йи (англ. Hawaii, американское произношение: [həˈwaɪi] , гав. Hawaiʻi [həˈvɐjʔi, həˈwɐjʔi]) — штат США. Расположен на Гавайских островах в центральной части Тихого океана в Северном полушарии на расстоянии 3700 км от континентальной части США.

