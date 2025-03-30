Топ-5 опаснейших мест: вот где можно подхватить заразу или сорваться в пропасть

1:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

В мире определены топ-5 самых опасных мест для путешествий. Оказывается, Сочи является одним из таких мест. В Сочи всегда на пляжах очень много людей, которые оставляют после себя грязь и мусор, а это благодатная почва для распространения вирусов.

Фото: commons.wikimedia.org by PsamatheM, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дорога смерти

За несколько месяцев прошлого года региональный Роспотребнадзор зафиксировал более 900 случаев ротавируса. В популярном курорте Египта Хургаде зафиксировано рекордное число пищевых отравлений.

Среди опасных мест значится бассейн Дьявола в Замбии. Это естественная чаша на краю водопада Виктории. В сухой сезон с сентября по декабрь в бассейне можно искупаться, но это может стоить жизни, особенно для тех, кто рискнёт посмотреть в пропасть на краю бассейна. Из-за опасности попасть на экскурсию к водопаду можно, только оформив дополнительную страховку.

Ещё одно опасное место — это вулкан Мерапи в Индонезии. Извержение вулкана происходит раз в 7—10 лет. У туристов и альпинистов случались частые ожоги и травмы. Были случаи, когда люди пропадали без вести или погибали.

И ещё одно опаснейшее место на земле — Дорога смерти в Боливии. Это узкая грунтовая дорога, проходящая среди отвесных скал с обрывами. До 2007 года добраться из одного города в другой можно было только по этой дороге. В пропасть падали и легковые машины, и большие автобусы с туристами. Сейчас построена другая безопасная дорога, но Дорога смерти остаётся опасной достопримечательностью Боливии, и люди продолжают погибать. Об этом сообщают "Новые известия".

Уточнения

Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы.

