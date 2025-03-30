Барабуля по-новому: шеф-повар раскроет секреты черноморской кухни на фестивале в Сочи

0:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

1 апреля в Сочи начнётся первый фестиваль барабули и продлится до 30 апреля. Об этом сообщается на сайте горного туризма "Роза Хутор".

Фото: flickr.com by Paul Asman and Jill Lenoble, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Барабуля

Барабуля — это традиционная черноморская рыба. В Сочи есть ресторан с одноимённым названием "Барабуля". Шеф-повар этого ресторана Дамир Галимов подготовил для фестиваля специальное меню из рыбных блюд. В меню будут новинки от шеф-повара, а также традиционные блюда из барабули и других рыб.

По субботам в ресторане будет проводиться дегустация рыбных блюд. Шеф-повар будет демонстрировать различные способы разделки рыбы и откроет секреты некоторых рецептов. По воскресеньям в ресторане запланированы кулинарные мастер-классы для детей с подарками.

Уточнения

Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы. Административный центр муниципального образования город-курорт Сочи.

