Поломка в океане: Фёдор Конюхов не смог завершить путешествие на вёсельной лодке

Российский путешественник Фёдор Конюхов совершал плавание из Южной Америки в Австралию. По планам Конюхова путь длиной в 18 тысяч километров должен был завершиться через 200 дней. Путешественник вынужден был прервать поход из-за поломки вёсельной лодки. Об этом сообщает ТАСС.
В путешествие по океану Фёдор Конюхов отправился на вёсельной лодке длиной в 9 метров и весом 400 килограммов. Лодка разделена на отсеки для хранения продуктов, технических средств и места для отдыха. В походе Конюхов использовал спутниковую связь и солнечные батареи. На 114-й день путешествия у лодки произошли поломки, затрудняющие дальнейший путь. Конюхов принял решение прекратить путешествие.
Сейчас путешественник находится в Индийском океане. По связи он сообщил о своём решении, и в ближайшие дни его подберёт проходящее судно. Лодку поднимут на борт судна, но если это не получится, то лодку отправят дрейфовать в сторону Австралии.
Фёдор Фили́ппович Ко́нюхов (род. 12 декабря 1951, село Чкалово, Приазовский район, Запорожская область, СССР) — советский и российский путешественник, писатель, художник, священник Русской православной церкви (Московского патриархата), почётный старший разведчик ОРЮР.
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