Поломка в океане: Фёдор Конюхов не смог завершить путешествие на вёсельной лодке

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский путешественник Фёдор Конюхов совершал плавание из Южной Америки в Австралию. По планам Конюхова путь длиной в 18 тысяч километров должен был завершиться через 200 дней. Путешественник вынужден был прервать поход из-за поломки вёсельной лодки. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org by Calistemon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Индийский океан

В путешествие по океану Фёдор Конюхов отправился на вёсельной лодке длиной в 9 метров и весом 400 килограммов. Лодка разделена на отсеки для хранения продуктов, технических средств и места для отдыха. В походе Конюхов использовал спутниковую связь и солнечные батареи. На 114-й день путешествия у лодки произошли поломки, затрудняющие дальнейший путь. Конюхов принял решение прекратить путешествие.

Сейчас путешественник находится в Индийском океане. По связи он сообщил о своём решении, и в ближайшие дни его подберёт проходящее судно. Лодку поднимут на борт судна, но если это не получится, то лодку отправят дрейфовать в сторону Австралии.

Уточнения

Фёдор Фили́ппович Ко́нюхов (род. 12 декабря 1951, село Чкалово, Приазовский район, Запорожская область, СССР) — советский и российский путешественник, писатель, художник, священник Русской православной церкви (Московского патриархата), почётный старший разведчик ОРЮР.

