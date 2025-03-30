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Запах эксклюзивности: что никогда не купят итальянки в парфюмерном магазине

1:56
Туризм

Российская тревел-блогер, вернувшись из Италии, опубликовала в своём блоге "Лайк Трэвел Путешествия" на платформе "Дзен" свои наблюдения об итальянках.

Духи
Фото: flickr.com by soomness, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Духи

Итальянские женщины отличаются от российских, тем, что они никогда не будут использовать традиционные, всеми узнаваемые духи. В Италии каждая женщина стремится к эксклюзивности.

Также итальянки никогда не будут покупать аналоги, даже если нет денег. Лучше накопить и купить оригинал — так рассуждают и поступают итальянки. Русские женщины скорее купят аналог или дешёвую подделку. Об этой особенности путешественница узнала, побывав в одном из итальянских парфюмерных магазинов. Она подошла к стойке с привычными брендами Dior, Chanel, YSL, которые покупала дома. Девушка-продавец обратилась к нашей соотечественнице.

"Синьора, зачем вам это?" — с улыбкой спросила она.

Итальянка подвела путешественницу к другой стойке. Там были совсем незнакомые названия. По цене они оказались ничуть не дороже. Девушка-продавец распылила несколько духов. Это были ни с чем не сравнимые ароматы.

Перед отъездом наша соотечественница купила несколько пробников, чтобы протестировать их дома, а потом выбрать понравившийся парфюм. Пробники оказались ей по карману, в отличие от большого флакона. Итальянские женщины могут сменить любимый аромат, если заметят, что он встретился ещё у кого-то.

"Мы не выбираем духи, которые можно встретить на каждом шагу, Италия — это стиль, индивидуальность, а парфюм — личная история. Настоящая женщина должна пахнуть так, чтобы её аромат не путали с другими. Иначе в чём смысл?" — заключила итальянка.

Уточнения

 
 Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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