Запах эксклюзивности: что никогда не купят итальянки в парфюмерном магазине

Российская тревел-блогер, вернувшись из Италии, опубликовала в своём блоге "Лайк Трэвел Путешествия" на платформе "Дзен" свои наблюдения об итальянках.
Итальянские женщины отличаются от российских, тем, что они никогда не будут использовать традиционные, всеми узнаваемые духи. В Италии каждая женщина стремится к эксклюзивности.
Также итальянки никогда не будут покупать аналоги, даже если нет денег. Лучше накопить и купить оригинал — так рассуждают и поступают итальянки. Русские женщины скорее купят аналог или дешёвую подделку. Об этой особенности путешественница узнала, побывав в одном из итальянских парфюмерных магазинов. Она подошла к стойке с привычными брендами Dior, Chanel, YSL, которые покупала дома. Девушка-продавец обратилась к нашей соотечественнице.
"Синьора, зачем вам это?" — с улыбкой спросила она.
Итальянка подвела путешественницу к другой стойке. Там были совсем незнакомые названия. По цене они оказались ничуть не дороже. Девушка-продавец распылила несколько духов. Это были ни с чем не сравнимые ароматы.
Перед отъездом наша соотечественница купила несколько пробников, чтобы протестировать их дома, а потом выбрать понравившийся парфюм. Пробники оказались ей по карману, в отличие от большого флакона. Итальянские женщины могут сменить любимый аромат, если заметят, что он встретился ещё у кого-то.
"Мы не выбираем духи, которые можно встретить на каждом шагу, Италия — это стиль, индивидуальность, а парфюм — личная история. Настоящая женщина должна пахнуть так, чтобы её аромат не путали с другими. Иначе в чём смысл?" — заключила итальянка.
Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.
Скромный воробей кажется самым простым созданием в городе. Но за его серым оперением скрывается стратег, выживальщик и мастер хитрых приёмов.