Индия и Россия упрощают визовый режим для групповых путешествий

Россия и Индия практически завершили процесс подготовки соглашения о групповом безвизе. Этот важный шаг направлен на упрощение передвижения между двумя странами для туристов и деловых групп.
Согласно информации, предоставленной Минэкономразвития России, соглашение о групповом безвизе уже прошло согласование с российской стороной и отправлено индийским партнерам для утверждения.
Ожидается, что этот шаг позволит значительно упростить туристические и деловые поездки граждан обеих стран.
Кроме того, Россия активно работает и над аналогичным соглашением с Вьетнамом, что может открыть новые возможности для путешествий и деловых поездок в регионе.
Групповое безвизовое соглашение между Россией и Индией облегчит процесс поездок для организованных групп.
Туристы и бизнесмены смогут посещать страну без необходимости оформлять отдельные визы, что значительно сократит время и усилия на подготовку поездки.
Минэкономразвития также отметил, что работа над соглашением с Вьетнамом активно продолжается.
Это открывает перспективы для дальнейшего расширения безвизовых возможностей для российских граждан.
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