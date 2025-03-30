Индия и Россия упрощают визовый режим для групповых путешествий

1:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россия и Индия практически завершили процесс подготовки соглашения о групповом безвизе. Этот важный шаг направлен на упрощение передвижения между двумя странами для туристов и деловых групп.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Корова на пляже, Гоа, Индия

Согласно информации, предоставленной Минэкономразвития России, соглашение о групповом безвизе уже прошло согласование с российской стороной и отправлено индийским партнерам для утверждения.

Ожидается, что этот шаг позволит значительно упростить туристические и деловые поездки граждан обеих стран.

Кроме того, Россия активно работает и над аналогичным соглашением с Вьетнамом, что может открыть новые возможности для путешествий и деловых поездок в регионе.

Что это значит для путешественников?

Групповое безвизовое соглашение между Россией и Индией облегчит процесс поездок для организованных групп.

Туристы и бизнесмены смогут посещать страну без необходимости оформлять отдельные визы, что значительно сократит время и усилия на подготовку поездки.

Минэкономразвития также отметил, что работа над соглашением с Вьетнамом активно продолжается.

Это открывает перспективы для дальнейшего расширения безвизовых возможностей для российских граждан.

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