Маршрут к идеальному пляжу: природное чудо, о котором мало кто знает

Хотите, чтобы ваш поход превратился в настоящее приключение с наградой в виде потрясающего пейзажа? Тогда отправляйтесь на пляж Водокилия — скрытую жемчужину Греции.
Этот пляж — не просто место для отдыха, а природное чудо, напоминающее символ омеги. Он расположен на юго-западе Пелопоннеса, в регионе Мессиния.
Сюда можно доехать из Афин за три часа или прилететь в международный аэропорт Каламаты, который находится в часе езды.
Поход начинается у лагуны Гиалова. По дороге вы увидите уникальные экосистемы, средневековые руины и редких птиц, включая фламинго.
Лучшее время для путешествия — весна и осень, когда комфортная температура и меньше туристов. Летом поход лучше начинать рано утром.
Оптимальный маршрут — круговой трек по лагуне Гиалова против часовой стрелки. Длина маршрута — 8,8 км, среднее время прохождения — два часа.
Но лучше заложить дополнительное время для остановок и купания. Маршрут считается умеренно сложным: встречаются крутые подъёмы и спуски, особенно у замка Наварино.
Главная особенность тропы — отсутствие тени. Поэтому обязательно берите с собой:
После похода стоит заглянуть в деревню Гиалова — идеальное место для отдыха и знакомства с местной кухней.
Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία ), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Столица — город Афины. Государственный язык — греческий. Около 97 % населения исповедует православие. Богатое культурное наследие и географическое положение делают Грецию одной из самых посещаемых стран мира.
Скромный воробей кажется самым простым созданием в городе. Но за его серым оперением скрывается стратег, выживальщик и мастер хитрых приёмов.