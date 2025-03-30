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Маршрут к идеальному пляжу: природное чудо, о котором мало кто знает

2:00
Туризм

Хотите, чтобы ваш поход превратился в настоящее приключение с наградой в виде потрясающего пейзажа? Тогда отправляйтесь на пляж Водокилия — скрытую жемчужину Греции.

пляж Войдокилия
Фото: commons.wikimedia.org by Fæ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
пляж Войдокилия

Почему стоит посетить пляж Водокилия?

Этот пляж — не просто место для отдыха, а природное чудо, напоминающее символ омеги. Он расположен на юго-западе Пелопоннеса, в регионе Мессиния.

Сюда можно доехать из Афин за три часа или прилететь в международный аэропорт Каламаты, который находится в часе езды.

Поход начинается у лагуны Гиалова. По дороге вы увидите уникальные экосистемы, средневековые руины и редких птиц, включая фламинго.

Лучшее время для путешествия — весна и осень, когда комфортная температура и меньше туристов. Летом поход лучше начинать рано утром.

Как добраться до пляжа Водокилия

Оптимальный маршрут — круговой трек по лагуне Гиалова против часовой стрелки. Длина маршрута — 8,8 км, среднее время прохождения — два часа.

Но лучше заложить дополнительное время для остановок и купания. Маршрут считается умеренно сложным: встречаются крутые подъёмы и спуски, особенно у замка Наварино.

Главная особенность тропы — отсутствие тени. Поэтому обязательно берите с собой:

  • Воду;
  • Крем от солнца;
  • Головной убор;
  • Лёгкую одежду;
  • Купальные принадлежности и полотенце.

Лучшие остановки на маршруте

  1. Гробница Трасимеда — древний памятник с мифологической историей.
  2. Пещера Нестора — легендарное место, где Гермес спрятал украденный у Аполлона скот. Возьмите фонарик для исследования!
  3. Старый замок Наварино — средневековые руины с захватывающим видом.

После похода стоит заглянуть в деревню Гиалова — идеальное место для отдыха и знакомства с местной кухней.

Уточнения

Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία ), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Столица — город Афины. Государственный язык — греческий. Около 97 % населения исповедует православие. Богатое культурное наследие и географическое положение делают Грецию одной из самых посещаемых стран мира.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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