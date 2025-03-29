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Место, где Наполеон закупал экипировку: удивительная история Сиррако

3:36
Туризм

На склонах горного массива Пиндос, на высоте 1200 метров, амфитеатром раскинулась живописная деревня Сиррако. Этот традиционный поселок, расположенный в 55 километрах от Янины, поражает своей неповторимой архитектурой, живописными пейзажами и богатой историей.

деревня Сиррако
Фото: commons.wikimedia.org by Lutravidra, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
деревня Сиррако

Деревня среди гор и ущелий

Сиррако возвышается над ущельем реки Хрусия, притока Арахтоса, а напротив него раскинулись величественные горы Цумерка (Атаманика). Такое расположение делает деревню идеальным местом для тех, кто ищет уединения, умиротворения и связи с природой.

Особенность Сиррако в том, что его традиционный облик сохранился практически нетронутым. Это одно из немногих поселений Греции, объявленных охраняемыми. Каменные особняки, узкие мощеные улочки, старинные мосты и величественные церкви создают атмосферу другой эпохи. Одной из главных достопримечательностей считается трехэтажная каменная школа — самое большое здание в деревне.

Автомобилям въезд в деревню запрещен, но для удобства путешественников есть кольцевая дорога, позволяющая добраться до центра, не нарушая традиционного облика поселения.

Культурное наследие и знаменитые уроженцы

Сиррако стало родиной выдающихся личностей Греции. Здесь родились поэт Костас Кристаллис (1868-1894) и первый премьер-министр Греции Иоаннис Колеттис. В 2002 году в родительском доме Кристаллиса открыли фольклорный музей и библиотеку, где можно познакомиться с его наследием.

Гастрономическая культура Сиррако также заслуживает внимания. Здесь можно попробовать традиционные пироги, козлятину с лимоном в кожуре и знаменитый эпирский сыр.

Сиррако в истории: от Наполеона до греческой революции

Деревня уходит корнями в XV век, когда ее основали влахоязычные народы. В период Османской империи Сиррако процветало благодаря торговле, животноводству и производству шерстяных изделий. Местные мастера славились своими тканями, а по преданию сам Наполеон заказывал здесь накидки для своей армии перед походом в Россию.

Во время греческой революции 1821 года Сиррако стало одним из ключевых очагов сопротивления. Деревня участвовала в восстании под руководством Иоанниса Колеттиса, но была разрушена войсками Хурсит-паши. Позже, в 1825–1828 годах, поселение было восстановлено и вновь обрело экономическое влияние.

В 1912 году, во время Балканских войн, греческая армия освободила Сиррако. Однако XX век принес новые испытания: во время немецкой оккупации деревня была разрушена, а в период Гражданской войны заброшена.

Возрождение деревни

В последние десятилетия Сиррако переживает новый этап развития. Многие старые дома отреставрированы, возведены новые здания, но при этом поселение сохранило свою уникальную атмосферу. Сегодня оно привлекает туристов со всего мира, желающих прикоснуться к истории, насладиться великолепной природой и ощутить дух традиционной Греции.

Уточнения

Осма́нская импе́рия (осман. دولت عالیه عثمانیه‎, тур. Devlet-i Âliyye-i Osmâniyye), также Оттома́нская импе́рия, Оттома́нская По́рта или просто По́рта — трансконтинентальное государство, созданное в 1299 году турками-османами под предводительством удж-бея Османа Гази на северо-западе Малой Азии.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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