Греция одобрила крупнейший туннель на Крите — все, что о нем известно

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В Греции одобрили строительство первого крупного автомобильного туннеля на острове Крит. Он станет частью транспортной сети, связывающей новый аэропорт Ираклиона в районе Кастели с городом Херсониссос.

Фото: commons.wikimedia.org by Hadviges, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Внутри туннеля

Зачем нужен туннель?

Изначально рассматривался вариант расширения существующей дороги, но в целях минимизации воздействия на окружающую среду было принято решение о строительстве подземного перехода.

Туннель в районе Ксирокамарес сократит транспортное сообщение между аэропортом и основными населенными пунктами, снизит нагрузку на окружающую среду и уменьшит необходимость в масштабных земляных работах.

Что известно о проекте?

Согласно последней модификации экологического исследования, протяженность туннеля составит:

2822 метра в одном направлении ,

2754 метра в другом направлении.

Проект предусматривает:

8 эвакуационных выходов для пешеходов,

2 эвакуационных выхода для транспорта,

2 аварийные парковки в каждом ответвлении (интервал между ними — около 1100 м),

пожарные пункты и телефоны экстренной помощи.

Когда начнется строительство?

Общая стоимость проекта составляет 133 млн евро. После одобрения Министерством окружающей среды и энергетики Греции поправки в концессионное соглашение оно будет передано на ратификацию парламентом.

Строительство самого туннеля начнется после подписания всех необходимых документов и, по прогнозам, завершится примерно через два года после открытия нового аэропорта.

Почему это важно?

Этот проект станет самым длинным автомобильным туннелем на Крите, так как даже будущие туннели автомагистрали Боак (BOAK) будут короче.

Работы будет выполнять компания Terna, входящая в консорциум GEK Terna-GMR scheme, который отвечает за развитие инфраструктуры нового аэропорта.

Что дальше?

Сейчас Министерство инфраструктуры и транспорта также рассматривает предложения по изменению маршрута автомагистрали Боак в районе Ираклиона и Малевизи. Это связано с обращениями местных властей, обеспокоенных возможными изменениями в городской структуре из-за строительства новых дорог.

Решение по этому вопросу ожидается после подписания концессионного соглашения, которое пройдет церемонию утверждения в Счетной палате и парламенте.

Уточнения

Крит (греч. Κρήτη [ˈkriti]) — самый большой греческий остров, пятый по величине остров в Средиземном море.

