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Нарушители из Украины испортили природное чудо Венгрии — и это нельзя исправить

2:29
Туризм

На территории национального парка Дунай-Иполи в Венгрии произошел акт вандализма: неизвестный художник раскрасил охраняемую скалу Фей в синий, желтый и черный цвета. В результате были повреждены редкие растения, произрастающие на этом участке, включая мхи, лишайники и, предположительно, один из уникальных видов региона — будайский заяц-волк.

Дунай-Иполи
Фото: commons.wikimedia.org by Globetrotter19, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дунай-Иполи

Что произошло?

Национальный парк Дунай-Иполи сообщил о происшествии в официальном заявлении, опубликованном в социальных сетях. В нем отмечается, что подобные случаи уже происходили ранее, однако на этот раз ущерб оказался более серьезным:

"В свое время кому-то или чему-то пришло в голову "разместить" свое мнение на видном месте. Раньше скала была объектом подобного вандализма в виде граффити, но теперь они, так сказать, активизировались, поскольку уничтожили несколько квадратных метров среды обитания не только с эстетической точки зрения. Мхи, лишайники и папоротники пали жертвами синей, желтой и черной краски, и, вероятно, один из наших местных редких охраняемых видов растений, будайский заяц-волк, также не смог избежать окрашивания", — отмечают в администрации.

Почему это проблема?

Скала Фей является не только природной достопримечательностью, но и уникальным природным объектом, который невозможно восстановить. Как подчеркивают в национальном парке, подобные образования относятся к невозобновляемым ценностям:

"Наши уникальные скальные образования имеют неповторимый внешний вид, они относятся к нашим неживым природным ценностям. Это связано, с одной стороны, с тем, что время, необходимое для их формирования, измеряется в геологическом масштабе, а с другой стороны, условия для их формирования сегодня также не существуют".

Эксперты отмечают, что ущерб, нанесенный природному памятнику, невозможно устранить деньгами или восстановительными работами — краска уже повлияла на местную экосистему.

Какой будет реакция?

Пока неизвестно, ведется ли расследование по факту нанесения ущерба охраняемой территории. Однако подобные инциденты привлекают внимание экологов и общественности, поднимая вопрос о необходимости ужесточения мер по защите природных объектов.

Уточнения

Ве́нгрия (венг. Magyarország [ˈmɒɟɒrorsaːɡ], дословно: «Страна венгров, венгерская страна» — magyar (мо́дёр) «венгерская» и ország (о́рсаг) «страна») — государство в Центральной Европе.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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