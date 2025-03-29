Некоторые города и курорты, некогда привлекавшие путешественников со всего мира, сегодня превращаются в переполненные туристические ловушки. Журналисты и эксперты делятся своими наблюдениями о том, какие популярные места лучше обходить стороной – и куда отправиться вместо них.
Легендарный французский курорт, воспетый в фильмах и книгах, летом превращается в муравейник. По словам Энтони Перегрина, в сезон население города возрастает с 3,5 тысяч до 80 тысяч человек. Узкие улочки заполняются толпами, а найти бюджетное жилье становится практически невозможно.
«Лучше выбрать менее известные деревушки Средиземноморья, которые напоминают Сен-Тропе, но без толп и баснословных цен», – советует Перегрин.
Когда-то Севилья была одним из самых атмосферных мест Испании, но за последние 30 лет ситуация изменилась. Как отмечает Салли Дэвис, 60% городских домов сдаются в аренду туристам, а улицы заполнены приезжими, а не местными жителями.
«Хотя это не самое плохое место Испании, его былое очарование утрачено», – отмечает Дэвис.
Журналист Ли Маршалл назвал Венецию «самым испорченным местом Италии». Причина – переполненность туристами, чему способствуют дешевые авиабилеты и социальные сети. Даже введенный туристический налог не смог снизить поток людей: он принес в три раза больше денег, чем ожидалось.
Греческий остров превратился в один сплошной клуб, отмечает Хайди Фуллер-Лав. Неконтролируемое строительство новых отелей, высокие цены на аренду и рестораны делают его слишком дорогим и перегруженным.
Если вы хотите избежать толп туристов, обратите внимание на менее известные, но не менее прекрасные уголки Европы:
Весна – идеальное время для путешествий, когда природа расцветает, а парки и сады превращаются в настоящую сказку. Главное – выбрать место, где можно насладиться красотой без лишней суеты.
Сен-Тропе́ или Сен-Тропез (фр. Saint-Tropez, окс. Sant Tropetz, также встречаются варианты Сан-Тропе, Сан-Тропез) — средиземноморский курорт, коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег, департамент Вар, округ Драгиньян, кантон Сент-Максим.
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев высказался относительно идеи передачи Запорожской АЭС под управление Соединенных Штатов.