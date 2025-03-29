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Когда-то сказка, а теперь ловушка: города, которые лучше избегать

2:45
Туризм

Некоторые города и курорты, некогда привлекавшие путешественников со всего мира, сегодня превращаются в переполненные туристические ловушки. Журналисты и эксперты делятся своими наблюдениями о том, какие популярные места лучше обходить стороной – и куда отправиться вместо них.

Туристы фотографируются в храме
Фото: commons.wikimedia.org by Timin Ilya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Туристы фотографируются в храме

Сен-Тропе: рай для богатых или кошмар для туристов?

Легендарный французский курорт, воспетый в фильмах и книгах, летом превращается в муравейник. По словам Энтони Перегрина, в сезон население города возрастает с 3,5 тысяч до 80 тысяч человек. Узкие улочки заполняются толпами, а найти бюджетное жилье становится практически невозможно.

«Лучше выбрать менее известные деревушки Средиземноморья, которые напоминают Сен-Тропе, но без толп и баснословных цен», – советует Перегрин.

Севилья: город, потерявший свою душу

Когда-то Севилья была одним из самых атмосферных мест Испании, но за последние 30 лет ситуация изменилась. Как отмечает Салли Дэвис, 60% городских домов сдаются в аренду туристам, а улицы заполнены приезжими, а не местными жителями.

«Хотя это не самое плохое место Испании, его былое очарование утрачено», – отмечает Дэвис.

Венеция: город, испорченный туристами

Журналист Ли Маршалл назвал Венецию «самым испорченным местом Италии». Причина – переполненность туристами, чему способствуют дешевые авиабилеты и социальные сети. Даже введенный туристический налог не смог снизить поток людей: он принес в три раза больше денег, чем ожидалось.

Миконос: элитный хаос

Греческий остров превратился в один сплошной клуб, отмечает Хайди Фуллер-Лав. Неконтролируемое строительство новых отелей, высокие цены на аренду и рестораны делают его слишком дорогим и перегруженным.

Куда ехать вместо этого?

Если вы хотите избежать толп туристов, обратите внимание на менее известные, но не менее прекрасные уголки Европы:

  • Мозель, Франция – тихие виноградники и живописные деревни
  • Эстремадура, Испания – древние города и аутентичная атмосфера
  • Умбрия, Италия – «зеленое сердце» страны, альтернатива Тоскане
  • Тасос, Греция – остров с кристально чистым морем и без толп

Весна – идеальное время для путешествий, когда природа расцветает, а парки и сады превращаются в настоящую сказку. Главное – выбрать место, где можно насладиться красотой без лишней суеты.

Уточнения

Сен-Тропе́ или Сен-Тропез (фр. Saint-Tropez, окс. Sant Tropetz, также встречаются варианты Сан-Тропе, Сан-Тропез) — средиземноморский курорт, коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег, департамент Вар, округ Драгиньян, кантон Сент-Максим.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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