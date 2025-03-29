Как провести идеальный день в Чикаго: маршрут для настоящих гурманов и шопоголиков

Если вы когда-нибудь окажетесь в Чикаго и захотите открыть для себя нечто необычное, отправляйтесь в Саутпорт-Коридор. Этот небольшой, но удивительно насыщенный район порадует вас уютными улицами, вкусной едой, стильными бутиками и культурными развлечениями.
Название может ввести в заблуждение, но этот район вовсе не находится на юге города. Саутпорт-Коридор расположен к северу от центра Чикаго, между Ирвинг-Парк-роуд и Белмонт-авеню.
Он тянется от Кларк-стрит на востоке до Рейвенсвуд-авеню на западе и граничит со знаменитым стадионом "Ригли Филд".
Чикаго славится своим гастрономическим разнообразием, и Саутпорт-Коридор — не исключение. Здесь можно найти кухни разных стран мира:
Если хочется попробовать традиционные блюда Чикаго, стоит отправиться в Бронзевилль — исторический район с яркой культурой и самобытной кухней.
После сытного обеда самое время пройтись по магазинам. На участке между улицами Аддисон и Роско расположены как известные сети (Abercrombie, Anthropologie), так и уникальные местные бутики.
Среди них Alice and Wonder и Krista K Boutique, где можно найти стильные вещи, аксессуары и украшения.
Саутпорт-Коридор — это не только про еду и покупки. Здесь есть несколько интересных площадок для любителей искусства:
Оптимальный способ попасть в Саутпорт-Коридор — прилететь в аэропорт О'Хара, который находится в 21 км от района. Однако из-за пробок дорога на машине может занять до часа.
Лучший вариант — воспользоваться общественным транспортом или заранее продумать парковку, если планируете передвигаться на авто.
В самом Саутпорте нет большого выбора отелей, но рядом с "Ригли Филд" можно найти уютный "Инн в Ригливилле", который идеально подойдёт для любителей бейсбола.
Также в близлежащих районах, особенно ближе к центру, есть множество сетевых гостиниц.
Чика́го (англ. Chicago,) — самый населённый город штата Иллинойс и третий по населению город в Соединённых Штатах. Расположенный на берегу озера Мичиган, Чикаго стал городом в 1837 рядом с протоком между Великими Озёрами и рекой Миссисипи и быстро вырос в середине XIX века.
Скромный воробей кажется самым простым созданием в городе. Но за его серым оперением скрывается стратег, выживальщик и мастер хитрых приёмов.