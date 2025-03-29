Как провести идеальный день в Чикаго: маршрут для настоящих гурманов и шопоголиков

3:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы когда-нибудь окажетесь в Чикаго и захотите открыть для себя нечто необычное, отправляйтесь в Саутпорт-Коридор. Этот небольшой, но удивительно насыщенный район порадует вас уютными улицами, вкусной едой, стильными бутиками и культурными развлечениями.

Фото: commons.wikimedia.org by eflon, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Чикаго, США

Где находится Саутпорт-Коридор?

Название может ввести в заблуждение, но этот район вовсе не находится на юге города. Саутпорт-Коридор расположен к северу от центра Чикаго, между Ирвинг-Парк-роуд и Белмонт-авеню.

Он тянется от Кларк-стрит на востоке до Рейвенсвуд-авеню на западе и граничит со знаменитым стадионом "Ригли Филд".

Что попробовать: гастрономическое путешествие по Саутпорту

Чикаго славится своим гастрономическим разнообразием, и Саутпорт-Коридор — не исключение. Здесь можно найти кухни разных стран мира:

Японская кухня: Kai Sushi (на севере) и Itoko (на юге);

Вьетнамская кухня: Sochi Saigonese Kitchen с традиционными блюдами Юго-Восточной Азии;

Южноамериканская кухня: аргентинский Bodega Sur с сочными стейками и тапас, а также 5411 Empanadas, где подают знаменитые пирожки с начинкой;

Мексиканская кухня: Dona Tola и Tuco and Blondie;

Классическая американская кухня: Steingold's Deli, Butcher's Tap, Crosby's Kitchen.

Если хочется попробовать традиционные блюда Чикаго, стоит отправиться в Бронзевилль — исторический район с яркой культурой и самобытной кухней.

Шопинг в Саутпорте

После сытного обеда самое время пройтись по магазинам. На участке между улицами Аддисон и Роско расположены как известные сети (Abercrombie, Anthropologie), так и уникальные местные бутики.

Среди них Alice and Wonder и Krista K Boutique, где можно найти стильные вещи, аксессуары и украшения.

Развлечения: театр, музыка и кино

Саутпорт-Коридор — это не только про еду и покупки. Здесь есть несколько интересных площадок для любителей искусства:

Таверна "Шубас" — отличное место, чтобы насладиться живой музыкой в неформальной атмосфере;

Театр "Меркьюри" — сцена для театральных постановок и шоу;

Кинотеатр "Мьюзик Бокс" — культовое место для просмотра артхаусных и классических фильмов.

Как добраться?

Оптимальный способ попасть в Саутпорт-Коридор — прилететь в аэропорт О'Хара, который находится в 21 км от района. Однако из-за пробок дорога на машине может занять до часа.

Лучший вариант — воспользоваться общественным транспортом или заранее продумать парковку, если планируете передвигаться на авто.

Где остановиться?

В самом Саутпорте нет большого выбора отелей, но рядом с "Ригли Филд" можно найти уютный "Инн в Ригливилле", который идеально подойдёт для любителей бейсбола.

Также в близлежащих районах, особенно ближе к центру, есть множество сетевых гостиниц.

Уточнения

Чика́го (англ. Chicago,) — самый населённый город штата Иллинойс и третий по населению город в Соединённых Штатах. Расположенный на берегу озера Мичиган, Чикаго стал городом в 1837 рядом с протоком между Великими Озёрами и рекой Миссисипи и быстро вырос в середине XIX века.

