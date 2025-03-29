Вино, легенды и горные виды: в Божоле появилась новая туристическая жемчужина

3,2 километра открытий, вкусов и захватывающих пейзажей — в Божоле появилась новая винная тропа, которая обещает стать настоящей находкой для любителей вина и природы.
В среду, 26 марта, в самом сердце Божоле состоялось долгожданное открытие Закрытой тропы Витис. Этот живописный маршрут длиной 3,2 км соединяет пространство Бруйи с вершиной одноимённой горы.
Теперь путешественники и винные гурманы могут наслаждаться завораживающими пейзажами, исследовать винодельческое наследие региона и буквально ощутить дух Божоле на каждом шагу.
Проект стал частью масштабной программы по развитию туристического и природного потенциала Божоле.
Новая тропа не только обогащает туристическое предложение региона, но и позволяет гостям глубже проникнуться культурой виноделия, насладиться уникальным рельефом и узнать больше о местных традициях.
На реализацию проекта было выделено 135 000 швейцарских франков, половина из которых профинансирована за счёт субсидий региона Овернь-Рона-Альпы.
Такая поддержка свидетельствует о важности инициативы для сохранения и популяризации винодельческого наследия.
Закрытая тропа Витис — это не просто маршрут. Это возможность оказаться в сердце винодельческой истории, пройтись по холмам, где зарождалась легенда Божоле, и насладиться видами, которые вдохновляли поколения виноделов.
Для туристов это шанс увидеть регион в новом свете, а для местных жителей — способ поделиться своим наследием с миром.
Божоле́-нуво́ (фр. Beaujolais nouveau - новое божоле) — вид молодого французского вина, вырабатываемого из винограда сорта гаме в исторической области Франции Божоле (Бургундия). Согласно законам Франции, вино свежего урожая официально презентуется в третий четверг ноября; этот день часто называют "праздником божоле".
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