Французский Йеллоустоун: это место поражает воображение не хуже Гранд-Каньона

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Вы когда-нибудь мечтали оказаться в месте, где время словно замедляется, а природа раскрывает свою первозданную красоту? Долина Шодефур — одно из таких мест. Это природное чудо, спрятанное среди вулканических вершин Центрального массива, остается незаслуженно обделенным вниманием туристов.

Фото: commons.wikimedia.org by Neushorn, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Река Ардеш

Геологическое чудо среди вулканов

Долина Шодефур — не просто живописное место, а настоящий природный заповедник, охраняемый с 1991 года. Она расположена в древнем ледниковом цирке, напоминающем подкову, а ее скальные стены возвышаются на 1500 метров. Гордость этих мест — Дент-де-ла-Ранкун, величественная скала высотой 1680 метров, притягивающая скалолазов и альпинистов.

Но главная особенность — вулканическое происхождение долины. Представьте себе: вы идете по кальдере, образовавшейся миллионы лет назад!

Земля здесь хранит следы давних катаклизмов, а многочисленные минеральные источники, насыщенные железом и углекислым газом, придают пейзажу особую живописность. Один из них — знаменитый фонтан Королевы, по легенде, исцелявший болезни знатных особ.

Волшебство сменяющихся сезонов

Шодефур удивляет в любое время года. Весной луга покрываются ковром полевых цветов, осенью леса сверкают золотом и багрянцем, зимой снежный покров превращает долину в сказочный мир. Каждый сезон раскрывает свою палитру красок и эмоций.

Оазис биоразнообразия

Заповедник — рай для ботаников и любителей дикой природы. Здесь произрастает более 720 видов растений, в том числе редкий овернский жубарб. В диких зарослях можно встретить серную кошку, а в небе — сапсана и большого ворона, грациозно парящих над скалами.

Тропы долины тщательно продуманы, чтобы не нарушать хрупкую экосистему. В центре заповедника работает информационный центр, где можно узнать больше о природе этих мест и заказать экскурсию с гидом.

Походы и приключения

Чтобы по-настоящему прочувствовать атмосферу долины, отправляйтесь в поход. Вариантов маршрутов множество:

Классический маршрут — подъем к Пюи-де-Санси, высшей точке Центрального массива, подойдет даже для начинающих туристов.

Прогулка к минеральным источникам — идеальна для тех, кто хочет спокойно насладиться красотой природы и узнать больше о геологии региона.

Восхождение на Дент-де-ла-Ранкун — для искателей острых ощущений (лучше в сопровождении опытного гида).

Зимние походы на снегоступах — дарят незабываемые впечатления, когда вся долина укрыта мягким белым покрывалом.

Наследие вулканов и местный колорит

Помимо природных чудес, долина Шодефур хранит множество легенд. Например, говорят, что Зуб Обиды — это след мстительной ведьмы, а Петушиный Гребень — останки окаменевшего дракона.

Не забудьте посетить соседние деревни, такие как Шамбон-сюр-Лак, с уютными улочками и традиционной архитектурой из вулканического камня.

А после насыщенного дня загляните в местный ресторан и попробуйте трюфель в сопровождении ароматного сыра Сен-Нектар.

Уточнения

Ове́рнь (фр. Auvergne, окс. Auvèrnhe) — бывший административный регион Франции, расположенный на территории Центрального массива. С 1 января 2016 года — часть региона Овернь — Рона — Альпы. Историческая провинция Франции. Столица — город Клермон-Ферран Региональные языки — окситанский язык и бурбонский диалект языка ойль.



Большой каньон (англ. Grand Canyon) — один из глубочайших каньонов в мире. Находится на плато Колорадо, штат Аризона, США, на территории национального парка "Гранд-Каньон", а также резерваций индейцев племен навахо, хавасупай и валапай. Максимальная глубина — 1857 м.

