5 идей для отдыха в майские праздники: куда поехать?

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Туризм

Майские праздники можно использовать для того, чтобы сменить обстановку и поехать в мини-отпуск. Вот лучшие направления по России.

Карелия
Фото: commons.wikimedia.org by Елена Кривушина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Карелия

Выходные будут проходить в два периода: с 1 по 4 мая включительно; с 8 по 11 мая включительно.

Посетить Москву стоит ради Красной площади и Кремля, видов с Воробьевых гор и Останкинской башни, старинных усадеб, э музеев, театров и современных арт-площадок.

В Санкт-Петербурге вы сможете погрузиться в мир истории и увидеть разводные мосты.

В Казани есть храм всех религий, исторический Кремль, гастротуры, народные промыслы и многое другое.

Также можно поехать в Ессентуки. Там у вас получится пройти лечебные процедуры, основанные на целебном эффекте минеральной воды.

Если вы любите природу, присмотритесь к Карелии. Красивые озера, густые леса, равнинный водопад Кивач, шхеры — все это вас поразит, пишет "СЭ".

Уточнения

Каре́лия или Респу́блика Каре́лия (карел. Karjalan tašavalta, лив.-карел. Karjalan tazavaldu, фин. Karjalan tasavalta, вепс. Karjalan Tazovaldkund), или Ка́рьяла, — субъект Российской Федерации, республика в её составе.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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