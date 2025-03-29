Тризония: райский остров, где вы забудете о машинах — откройте его секреты!

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Несмотря на то что это самый большой остров в Коринфском заливе, Тризония остаётся крошечным местом, идеально подходящим для однодневных экскурсий и отдыха на выходных. Особенно сейчас, когда погода всё ещё теплая, невозможно не проехать небольшое расстояние, чтобы насладиться чистой водой и солнцем в выходные, когда вы не работаете.

Фото: commons.wikimedia.org by Jean Housen, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Коринфский залив

Пляжи

Вы также можете быстро искупаться на организованном пляже порта, но если вы останетесь в Тризонии более чем на одну ночь, обязательно познакомьтесь с другими пляжами острова.

Чтобы добраться до Аспре Граликии, вам нужно будет пройти 20—25 минут по грунтовому маршруту, который имеет подъёмы и спуски, поэтому желательно надеть обувь, а не шлёпанцы. Здесь растут деревья, дающие тень, а южное расположение пляжа защищает его от северных ветров. Он не очень длинный, поэтому, если вы окажетесь здесь на выходных в июле или августе, желательно приехать относительно рано и, конечно, с припасами хотя бы воды.

Пунта, или Красный пляж — один из особенных греческих пляжей. Вы доберётесь сюда по грунтовой дороге примерно за 30 минут. Подойдя к пляжу, вы подумаете, что на берегу лежит битая плитка, на самом деле это красная галька, которая и дала название пляжу. Его воды кристально чистые и обычно спокойные, единственным недостатком является то, что здесь есть только одно дерево для естественной тени, поэтому вам придётся приходить сюда со своим зонтиком или во второй половине дня.

На острове также есть пляжи, до которых не так просто добраться пешком, одним из таких пляжей является Монолитос. Однако посетить их можно, договорившись с владельцами лодок.

Прогулка среди деревьев

Если вы пересечёте тропу на северной стороне острова, которая заканчивается у мыса Кочила, вы будете гулять, любуясь видом на береговые линии Фокиды и приморские поселения, окружённые пышной лесной растительностью. Если вы не остановитесь, вам потребуется не более 20 минут, чтобы добраться до мыса. Ещё один интересный и пологий пешеходный маршрут — тот, который начинается от посёлка и заканчивается у скалистого берега, расположенного напротив островка Планеми. Тем из вас, кто является поклонником снорклинга, стоит заняться этим, так как через 2 километра вы увидите кристально чистую воду с прекрасным морским дном.

Что посмотреть в этом районе

По общему признанию, достопримечательностей в классическом понимании этого термина в Тризонии не существует. Весь остров представляет собой зрелище с красивой традиционной архитектурой, обилием зелени, аккуратной тихой пристанью для яхт и добрыми и гостеприимными местными жителями. Однако, если вы выберете Тризонию для своего пребывания, стоит посетить противоположные побережья Стереи с прекрасными пляжами Спилья и Глифада.

Чуть дальше находится очень популярный пляж Чилиаду и Монастираки с Морским побережьем, небольшой закрытой лагуной, которую местные жители называют голубым озером из-за её цвета. И как только вы доберётесь сюда, стоит посетить город Нафпактос с его великой историей и важными памятниками. Но самое большое преимущество поездки в отпуск на маленький красивый остров без машин как раз и заключается в том, что вы находитесь на маленьком красивом острове без машин. Поэтому мы предлагаем вам посвятить как минимум трёхдневный отдых и неспешную жизнь Тризонии.

Уточнения

Гре́ция (греч. Ελλάδα МФА: ), официально — Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία [eliniˈki ðimokraˈtia]), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Население — 10,48 млн чел. (на 2021 год), площадь территории — 131 957 км².

