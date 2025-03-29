Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Продажи мясных консервов выросли на 18,5%: россияне открывают новые вкусы
Недоброе утро: почему молодёжь переносит похмелье хуже, чем люди постарше
Откройте для себя удивительный мир эмбы: как вырастить этот питательный фрукт у себя в саду
Кудрявцева объяснила свою любовь к Челобанову: мужской вайб
Пять шагов, чтобы ваш пучок выглядел как у голливудской звезды
Соседи жалуются, а собака воет? Разбираемся, это тоска или хитрый способ манипулировать
Седина наступает? Попробуй изменить не причёску, а питание
Как применять табачную пыль против вредителей — инструкции и дозировки
BYD идёт ва-банк: как закончилась битва за трон среди электрокроссоверов

Малоизвестный парк в Великобритании попал в топ — чем привлёк Milky Way

3:06
Туризм

Не особо известный тематический парк в Великобритании, вход в который стоит всего 13,95 фунтов стерлингов (около 1500 рублей), был признан одним из лучших в мире.

Парк развлечений
Фото: commons.wikimedia.org by Sascha., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Парк развлечений

Milky Way предлагает как крытые, так и открытые аттракционы, шоу и игровые площадки, причём цена билета здесь значительно ниже, чем у более известных конкурентов. Этот парк, открытый в 1984 году семьей Стэнбери как фермерская достопримечательность, с тех пор значительно расширился. В модернизацию и новые аттракционы было вложено более 2 миллионов фунтов стерлингов.

Стоимость входа для взрослых и детей от 3 до 17 лет начинается от 13,95 фунтов стерлингов, для малышей от 1 до 2 лет — 7,95 фунтов стерлингов, а для детей младше 1 года — всего 2 фунта. Льготные билеты для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями начинаются от 10,95 фунтов стерлингов, но при посещении потребуется предъявить подтверждающий документ.

Владельцы собак также могут привести с собой "спокойных и воспитанных" питомцев за дополнительный 1 фунт. При входе владельцам нужно будет подписать форму, подтверждающую их ответственность за питомца.

На территории площадью 110 000 квадратных футов гостей ждёт масса развлечений для всех возрастов. Среди популярных аттракционов — американские горки "Космический тайфун", с которых открываются виды на побережье Северного Девона на скорости до 64 км/ч, огромная горка "Смертельный спуск", а также арена Ninja Stars с системой подсчёта очков, где посетителям старше шести лет предлагается преодолеть увлекательные препятствия.

Маленьким посетителям понравятся аттракционы "Космическая гусеница", поезд "Млечный Путь" и зона "Маленькие звезды", оборудованная специально для малышей. Здесь также есть сенсорная комната с интерактивными игрушками и световыми эффектами, которая рассчитана на детей до трёх лет.

Любители острых ощущений могут испытать себя на аттракционе "Гравити Райдер" или в квесте "Зигги", где нужно спасать планету с помощью кибер-самокатов и лазеров. Кроме того, посетителям предлагаются мини-гольф, лазертаг, мягкие игровые зоны, мастер-классы по керамике и даже выставка научной фантастики.

В парке регулярно проходят специальные события. Например, в апреле можно посетить Грот Пасхального Кролика, а в мае — встретиться с героями популярных мультфильмов.

Парк открыт с марта по октябрь, а за 50 фунтов стерлингов можно приобрести годовой абонемент, который позволяет бесплатно посещать Milky Way в выходные дни и школьные каникулы, передает dailymail.

Уточнения

Аттракцио́н (фр. attraction — притягивающий) — сооружение или устройство, созданное для развлечений. Обычно устанавливается в местах, предназначенных для коллективного отдыха (парки, развлекательные центры, игровые площадки).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
За неделю резервы России подскочили на миллиарды: Центробанк раскрыл причину
Экономика и бизнес
За неделю резервы России подскочили на миллиарды: Центробанк раскрыл причину Аудио 
Не балкон и не комната: зачем в квартире нужна лоджия — и чего с ней делать нельзя
Недвижимость
Не балкон и не комната: зачем в квартире нужна лоджия — и чего с ней делать нельзя Аудио 
Психолог объяснила разницу поведения Манукяна с Бузовой и Краймбрери
Шоу-бизнес
Психолог объяснила разницу поведения Манукяна с Бузовой и Краймбрери Аудио 
Популярное
Не балкон и не комната: зачем в квартире нужна лоджия — и чего с ней делать нельзя

Лоджия — это не просто балкон с другим видом. Рассказываем, чем она отличается, что можно с ней делать, а за что можно получить штраф.

Не балкон и не комната: зачем в квартире нужна лоджия — и чего с ней делать нельзя
Затмит любое Евровидение: Киркоров поделился своими ожиданиями от Интервидения в Москве
Затмит любое Евровидение: Киркоров поделился своими ожиданиями от Интервидения в Москве
АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США
Забудьте об откачке дачного туалета: одно средство — и яма чистится сама
Макрон предпримет все усилия, чтобы не дать Трампу реализовать планы на Украине Любовь Степушова На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь Андрей Николаев В царской России за пропаганду русского языка можно было угодить в Сибирь Сергей Лебедев
За неделю резервы России подскочили на миллиарды: Центробанк раскрыл причину
Садальский призвал Михалкова вернуть американцам Оскар
Гены против привычек: что важнее для долгой жизни — спор разгорается снова
Гены против привычек: что важнее для долгой жизни — спор разгорается снова
Последние материалы
Кудрявцева объяснила свою любовь к Челобанову: мужской вайб
Пять шагов, чтобы ваш пучок выглядел как у голливудской звезды
Соседи жалуются, а собака воет? Разбираемся, это тоска или хитрый способ манипулировать
Седина наступает? Попробуй изменить не причёску, а питание
Как применять табачную пыль против вредителей — инструкции и дозировки
BYD идёт ва-банк: как закончилась битва за трон среди электрокроссоверов
Штрудель без теста и нервов: десерт из лаваша, который вас удивит
Жёлтые листья и плесень: угроза для ваших комнатных цветов
Пицца как в ресторане: 20 минут и тесто тает во рту — раскрыт главный секрет
Тайна вашего словарного запаса: почему мозговая активность продлевает жизнь на целое десятилетие
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.