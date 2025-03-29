Малоизвестный парк в Великобритании попал в топ — чем привлёк Milky Way

3:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Не особо известный тематический парк в Великобритании, вход в который стоит всего 13,95 фунтов стерлингов (около 1500 рублей), был признан одним из лучших в мире.

Фото: commons.wikimedia.org by Sascha., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Парк развлечений

Milky Way предлагает как крытые, так и открытые аттракционы, шоу и игровые площадки, причём цена билета здесь значительно ниже, чем у более известных конкурентов. Этот парк, открытый в 1984 году семьей Стэнбери как фермерская достопримечательность, с тех пор значительно расширился. В модернизацию и новые аттракционы было вложено более 2 миллионов фунтов стерлингов.

Стоимость входа для взрослых и детей от 3 до 17 лет начинается от 13,95 фунтов стерлингов, для малышей от 1 до 2 лет — 7,95 фунтов стерлингов, а для детей младше 1 года — всего 2 фунта. Льготные билеты для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями начинаются от 10,95 фунтов стерлингов, но при посещении потребуется предъявить подтверждающий документ.

Владельцы собак также могут привести с собой "спокойных и воспитанных" питомцев за дополнительный 1 фунт. При входе владельцам нужно будет подписать форму, подтверждающую их ответственность за питомца.

На территории площадью 110 000 квадратных футов гостей ждёт масса развлечений для всех возрастов. Среди популярных аттракционов — американские горки "Космический тайфун", с которых открываются виды на побережье Северного Девона на скорости до 64 км/ч, огромная горка "Смертельный спуск", а также арена Ninja Stars с системой подсчёта очков, где посетителям старше шести лет предлагается преодолеть увлекательные препятствия.

Маленьким посетителям понравятся аттракционы "Космическая гусеница", поезд "Млечный Путь" и зона "Маленькие звезды", оборудованная специально для малышей. Здесь также есть сенсорная комната с интерактивными игрушками и световыми эффектами, которая рассчитана на детей до трёх лет.

Любители острых ощущений могут испытать себя на аттракционе "Гравити Райдер" или в квесте "Зигги", где нужно спасать планету с помощью кибер-самокатов и лазеров. Кроме того, посетителям предлагаются мини-гольф, лазертаг, мягкие игровые зоны, мастер-классы по керамике и даже выставка научной фантастики.

В парке регулярно проходят специальные события. Например, в апреле можно посетить Грот Пасхального Кролика, а в мае — встретиться с героями популярных мультфильмов.

Парк открыт с марта по октябрь, а за 50 фунтов стерлингов можно приобрести годовой абонемент, который позволяет бесплатно посещать Milky Way в выходные дни и школьные каникулы, передает dailymail.

Уточнения

Аттракцио́н (фр. attraction — притягивающий) — сооружение или устройство, созданное для развлечений. Обычно устанавливается в местах, предназначенных для коллективного отдыха (парки, развлекательные центры, игровые площадки).



