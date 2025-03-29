Тысячи евро штрафа, и это не предел: популярный хорватский курорт отказался от шумных вечеринок

2:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Остров Хвар в Хорватии решил раз и навсегда избавиться от репутации "вечериночного" курорта. Власти приняли новый закон, который ограничивает уровень шума на летний сезон, вводя жесткие штрафы за его превышение.

Фото: commons.wikimedia.org by Evaristo pitosforo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Хорватия, отдых

Громкая музыка — под запретом

Теперь в городе запрещено превышать уровень шума в 85 децибел. Для сравнения, это примерно громкость обычного ресторана.

Такие изменения могут серьезно повлиять на ночную жизнь острова, ведь под ограничения подпадают открытые клубы, свадьбы и любые мероприятия на свежем воздухе.

Представители ресторанного бизнеса обеспокоены новыми правилами.

"Мы всегда поддерживали более строгие меры и контроль, но сейчас это крайность. Такой подход не работает", — заявил представитель Ассоциации общественного питания, Вик Вискович.

Рестораторы опасаются, что остров утратит свою привлекательность для туристов, которые приезжают за активным отдыхом.

Власти настаивают: Хвар — не для вечеринок

Местные власти придерживаются иной точки зрения. Они хотят изменить образ Хвара, сделав его не просто курортом для вечеринок, а местом для семейного и культурного туризма.

"В последние годы ночная жизнь Хвара и Сплита способствовала имиджу Хорватии как "пляжного направления". Но наша страна предлагает больше, чем просто вечеринки", — объясняет генеральный директор VIP Holiday Booker, Дарио Шарич.

По его словам, страна обладает богатой культурой, природными красотами и уютной атмосферой, что делает ее идеальным местом для размеренного отдыха.

Штрафы для туристов: за что придется заплатить?

Хорватия активно борется не только с шумом, но и с неподобающим поведением туристов. В ряде городов, включая Сплит и Дубровник, введены штрафы до 700 евро за:

употребление алкоголя или наркотиков в общественных местах;

обнажение на улицах (в том числе в купальниках вне пляжа);

справление нужды в неположенных местах.

За участие в драке, агрессивное поведение или громкие крики штраф может достигать 4000 евро. А за сбор редких морских раковин на побережье — 67 евро.

Туризм будущего: тихий и респектабельный

Хорватские власти считают, что эти меры необходимы, чтобы страна оставалась безопасным и уважаемым местом для отдыха.

"Эти штрафы скорее служат предупреждением, главное — соблюдать правила и вести себя ответственно", — говорит Дарио.

Теперь Хвар делает ставку не на громкие вечеринки, а на спокойный отдых среди потрясающих пейзажей. Вопрос только в том, согласятся ли с этим туристы.

Уточнения

Хвар (хорв. Hvar, греч. Χβαρ) — остров в Адриатическом море, в южной части Хорватии, возле далматинского побережья, а также расположенный на нём одноимённый город. Название острова происходит от его греческого имени Фарос (Φάρος), означающего маяк.



Респу́блика Хорва́тия (хорв. Republika Hrvatska) — государство на юге Центральной Европы, или в Южной Европе, частично — на западе Балканского полуострова. Столица и крупнейший город — Загреб. Государственный язык — хорватский, один из славянских языков.

