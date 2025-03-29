Остров Хвар в Хорватии решил раз и навсегда избавиться от репутации "вечериночного" курорта. Власти приняли новый закон, который ограничивает уровень шума на летний сезон, вводя жесткие штрафы за его превышение.
Теперь в городе запрещено превышать уровень шума в 85 децибел. Для сравнения, это примерно громкость обычного ресторана.
Такие изменения могут серьезно повлиять на ночную жизнь острова, ведь под ограничения подпадают открытые клубы, свадьбы и любые мероприятия на свежем воздухе.
Представители ресторанного бизнеса обеспокоены новыми правилами.
"Мы всегда поддерживали более строгие меры и контроль, но сейчас это крайность. Такой подход не работает", — заявил представитель Ассоциации общественного питания, Вик Вискович.
Рестораторы опасаются, что остров утратит свою привлекательность для туристов, которые приезжают за активным отдыхом.
Местные власти придерживаются иной точки зрения. Они хотят изменить образ Хвара, сделав его не просто курортом для вечеринок, а местом для семейного и культурного туризма.
"В последние годы ночная жизнь Хвара и Сплита способствовала имиджу Хорватии как "пляжного направления". Но наша страна предлагает больше, чем просто вечеринки", — объясняет генеральный директор VIP Holiday Booker, Дарио Шарич.
По его словам, страна обладает богатой культурой, природными красотами и уютной атмосферой, что делает ее идеальным местом для размеренного отдыха.
Хорватия активно борется не только с шумом, но и с неподобающим поведением туристов. В ряде городов, включая Сплит и Дубровник, введены штрафы до 700 евро за:
За участие в драке, агрессивное поведение или громкие крики штраф может достигать 4000 евро. А за сбор редких морских раковин на побережье — 67 евро.
Хорватские власти считают, что эти меры необходимы, чтобы страна оставалась безопасным и уважаемым местом для отдыха.
"Эти штрафы скорее служат предупреждением, главное — соблюдать правила и вести себя ответственно", — говорит Дарио.
Теперь Хвар делает ставку не на громкие вечеринки, а на спокойный отдых среди потрясающих пейзажей. Вопрос только в том, согласятся ли с этим туристы.
Хвар (хорв. Hvar, греч. Χβαρ) — остров в Адриатическом море, в южной части Хорватии, возле далматинского побережья, а также расположенный на нём одноимённый город. Название острова происходит от его греческого имени Фарос (Φάρος), означающего маяк.
Респу́блика Хорва́тия (хорв. Republika Hrvatska) — государство на юге Центральной Европы, или в Южной Европе, частично — на западе Балканского полуострова. Столица и крупнейший город — Загреб. Государственный язык — хорватский, один из славянских языков.
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев высказался относительно идеи передачи Запорожской АЭС под управление Соединенных Штатов.