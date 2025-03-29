Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кровавые царапины и порванная куртка: Добронравов рассказал о цене съёмок с медведем
DOT-3 или DOT-4? Один выбор — и тормоза работают совсем по-другому
Когда хочется сладкого, а нельзя — этот апельсиновый торт спасёт
Не знал, что умывание может быть опасным! Три секретных угрозы для кожи, скрытые в температуре воды
Редкий вид глистов: египетский отдых обернулся кошмаром для пятилетнего ребёнка
Эта ошибка с кофе рушит вам весь режим — вы её точно совершаете
Один вечер — и утро бодрое: как маленькая привычка творит чудо
Змеи обходят стороной: как пара кустов может спасти лето на даче
Важно не перепутать: как правильно выбрать сплит-систему для квартиры

Тысячи евро штрафа, и это не предел: популярный хорватский курорт отказался от шумных вечеринок

2:53
Туризм

Остров Хвар в Хорватии решил раз и навсегда избавиться от репутации "вечериночного" курорта. Власти приняли новый закон, который ограничивает уровень шума на летний сезон, вводя жесткие штрафы за его превышение.

Хорватия, отдых
Фото: commons.wikimedia.org by Evaristo pitosforo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Хорватия, отдых

Громкая музыка — под запретом

Теперь в городе запрещено превышать уровень шума в 85 децибел. Для сравнения, это примерно громкость обычного ресторана.

Такие изменения могут серьезно повлиять на ночную жизнь острова, ведь под ограничения подпадают открытые клубы, свадьбы и любые мероприятия на свежем воздухе.

Представители ресторанного бизнеса обеспокоены новыми правилами.

"Мы всегда поддерживали более строгие меры и контроль, но сейчас это крайность. Такой подход не работает", — заявил представитель Ассоциации общественного питания, Вик Вискович.

Рестораторы опасаются, что остров утратит свою привлекательность для туристов, которые приезжают за активным отдыхом.

Власти настаивают: Хвар — не для вечеринок

Местные власти придерживаются иной точки зрения. Они хотят изменить образ Хвара, сделав его не просто курортом для вечеринок, а местом для семейного и культурного туризма.

"В последние годы ночная жизнь Хвара и Сплита способствовала имиджу Хорватии как "пляжного направления". Но наша страна предлагает больше, чем просто вечеринки", — объясняет генеральный директор VIP Holiday Booker, Дарио Шарич.

По его словам, страна обладает богатой культурой, природными красотами и уютной атмосферой, что делает ее идеальным местом для размеренного отдыха.

Штрафы для туристов: за что придется заплатить?

Хорватия активно борется не только с шумом, но и с неподобающим поведением туристов. В ряде городов, включая Сплит и Дубровник, введены штрафы до 700 евро за:

  • употребление алкоголя или наркотиков в общественных местах;
  • обнажение на улицах (в том числе в купальниках вне пляжа);
  • справление нужды в неположенных местах.

За участие в драке, агрессивное поведение или громкие крики штраф может достигать 4000 евро. А за сбор редких морских раковин на побережье — 67 евро.

Туризм будущего: тихий и респектабельный

Хорватские власти считают, что эти меры необходимы, чтобы страна оставалась безопасным и уважаемым местом для отдыха.

"Эти штрафы скорее служат предупреждением, главное — соблюдать правила и вести себя ответственно", — говорит Дарио.

Теперь Хвар делает ставку не на громкие вечеринки, а на спокойный отдых среди потрясающих пейзажей. Вопрос только в том, согласятся ли с этим туристы.

Уточнения

Хвар (хорв. Hvar, греч. Χβαρ) — остров в Адриатическом море, в южной части Хорватии, возле далматинского побережья, а также расположенный на нём одноимённый город. Название острова происходит от его греческого имени Фарос (Φάρος), означающего маяк.

Респу́блика Хорва́тия (хорв. Republika Hrvatska) — государство на юге Центральной Европы, или в Южной Европе, частично — на западе Балканского полуострова. Столица и крупнейший город — Загреб. Государственный язык — хорватский, один из славянских языков.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Воздушные французские булочки: пекутся быстро, а съедаются моментально
Еда и рецепты
Воздушные французские булочки: пекутся быстро, а съедаются моментально Аудио 
Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать
Садоводство, цветоводство
Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать
Затмит любое Евровидение: Киркоров поделился своими ожиданиями от Интервидения в Москве
Шоу-бизнес
Затмит любое Евровидение: Киркоров поделился своими ожиданиями от Интервидения в Москве Аудио 
Популярное
АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев высказался относительно идеи передачи Запорожской АЭС под управление Соединенных Штатов.

АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США
Увлажняющие кремы важны, но не так, как он: этот продукт — ключ к молодости кожи
Увлажняющие кремы важны, но не так, как он: этот продукт — ключ к молодости кожи
Забудьте об откачке дачного туалета: одно средство — и яма чистится сама
Не балкон и не комната: зачем в квартире нужна лоджия — и чего с ней делать нельзя
Сводка с фронта: Зеленский приказал наступать на Курск и Белгород, Рамштайн возглавят ФРГ и Британия Дмитрий Плотников Макрон предпримет все усилия, чтобы не дать Трампу реализовать планы на Украине Любовь Степушова На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь Андрей Николаев
Затмит любое Евровидение: Киркоров поделился своими ожиданиями от Интервидения в Москве
За неделю резервы России подскочили на миллиарды: Центробанк раскрыл причину
Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном
Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном
Последние материалы
Кровавые царапины и порванная куртка: Добронравов рассказал о цене съёмок с медведем
DOT-3 или DOT-4? Один выбор — и тормоза работают совсем по-другому
Когда хочется сладкого, а нельзя — этот апельсиновый торт спасёт
Не знал, что умывание может быть опасным! Три секретных угрозы для кожи, скрытые в температуре воды
Редкий вид глистов: египетский отдых обернулся кошмаром для пятилетнего ребёнка
Эта ошибка с кофе рушит вам весь режим — вы её точно совершаете
Один вечер — и утро бодрое: как маленькая привычка творит чудо
Змеи обходят стороной: как пара кустов может спасти лето на даче
Важно не перепутать: как правильно выбрать сплит-систему для квартиры
В руинах форта нашли древний меч — и это меняет наши представления об эпохе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.